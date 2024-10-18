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Posted 18 октября, 14:23

Published 18 октября, 14:23

Modified 18 октября, 14:25

Updated 18 октября, 14:25

Мины на дороге, ДРГ, «Барс-Белгород»: что случилось в Белгородской области за неделю

Мины на дороге, ДРГ, «Барс-Белгород»: что случилось в Белгородской области за неделю

18 октября 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги недели
На дорогах под Белгородом раскидали мины, ВСУ якобы зашли в регион, появились данные о том, чем чиновники будут заниматься в отряде «Барс-Белгород», пропажа с полок магазинов масла белгородского производителя и пуск отопления: что произошло в регионе за неделю — в материале.

Белгородская Журавлёвка якобы под контролем ВСУ? Почему пошли слухи и правдивы ли они?

В селе Журавлёвка Белгородского района с 2022 года действует режим ЧС, местные отселены из поселения с начала спецоперации. В начале сентября Роман Алёхин, военный волонтёр, написал, что ВС РФ собираются возвращать захваченную Журавлёвку. Губернатор Вячеслав Гладков это опроверг.

Уже 17 октября в Сети стали появляться сообщения о том, что ДРГ пытаются зайти в лес недалеко от села. В Telegram-каналах сообщили, что бойцов ВСУ удалось выбить с помощью РСЗО. Сейчас, по заявлениям Гладкова, в селе всё контролируется ВС РФ.

Отметим, что после окончания СВО власти планируют населённый пункт восстановить. В первую очередь социальные объекты: школу, детский сад, другие учреждения.

Ситуация в белгородской Журавлёвке: кому подконтрольна и что там происходит сейчас?
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«Барс-Белгород» для чиновников: что они там будут делать?

Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, которые недавно оставили свои должности вице-губернаторов в правительстве Белгородской области, чтобы присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород», приступают к новым обязанностям. Первый из них стал рядовым и проходит курс молодого бойца. Второй же получил должность заместителя командира батальона по воспитательной работе.

Напомним, что сейчас в «барсах» можно встретить глав Губкинского округа Михаила Лобазнова и Красногвардейского района Галину Руденко, семь чиновников из Старого Оскола и других.

Что в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?
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Пропало сливочное масло: в «Томмолоко» дали объяснения

Журналисты Бел.Ру связались с представителями фирмы. Оказалось, что производство масла приостановили из-за ремонта в цеху по производству сливочного масла. Он не работает с 14 октября, а возобновит деятельность только с 15 января следующего года.

На вопрос о том, почему ремонт так затянется, ответа не дали. Все остальные цеха производства работают в обычном режиме.

Сливочного масла «Томмолоко» не будет на прилавках до следующего года
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Отопительный сезон в Белгородской области начался

10 октября тепло дали в социальные объекты Белгорода, Красненского района, Губкинского и Старооскольского округов, а 14 октября отопление начали подавать в жилых домах. С 15 октября тепло появилось в домах в Валуйском и Яковлевском округах, Корочанском районе.

На запуск системы выделяют три дня. После окончания пуско-наладочных, на которые уходит до двух недель, в управляющих компаниях будут начинать принимать жалобы на отсутствие отопления.

Отопление дали не всем белгородцам: некоторым жителям придётся подождать
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Под Белгородом заминировали дорогу минами «лепесток»

Вечером 14 октября появились сообщения о минировании дороги под Белгородом. Беспилотники раскидали мины «лепесток», они небольшие — не более 12 сантиметров в ширину. Из-за этого в вечернее время их трудно заметить.

Пять дорог Белгородского района перекрыли:

  • Октябрьский — Бессоновка на пересечении улицы Центральная с. Красный Октябрь;
  • перекрёсток обход с. Бессоновка;
  • Бессоновка — Весёлая Лопань;
  • от населённого пункта Чайки до села Красный Октябрь;
  • перекрёсток Бессоновка — Щетиновка на пересечении участка дороги Октябрьский — Бессоновка.
На дорогах под Белгородом разбросаны мины «лепесток»: что известно о ситуации
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Сливочное масло#Итоги недели#Отопление#ДРГ#Барс-Белгород
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