Мины на дороге, ДРГ, «Барс-Белгород»: что случилось в Белгородской области за неделю

Posted 18 октября, 14:23
Published 18 октября, 14:23
Modified 18 октября, 14:25
Updated 18 октября, 14:25
В селе Журавлёвка Белгородского района с 2022 года действует режим ЧС, местные отселены из поселения с начала спецоперации. В начале сентября Роман Алёхин, военный волонтёр, написал, что ВС РФ собираются возвращать захваченную Журавлёвку. Губернатор Вячеслав Гладков это опроверг.
Уже 17 октября в Сети стали появляться сообщения о том, что ДРГ пытаются зайти в лес недалеко от села. В Telegram-каналах сообщили, что бойцов ВСУ удалось выбить с помощью РСЗО. Сейчас, по заявлениям Гладкова, в селе всё контролируется ВС РФ.
Отметим, что после окончания СВО власти планируют населённый пункт восстановить. В первую очередь социальные объекты: школу, детский сад, другие учреждения.
Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, которые недавно оставили свои должности вице-губернаторов в правительстве Белгородской области, чтобы присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород», приступают к новым обязанностям. Первый из них стал рядовым и проходит курс молодого бойца. Второй же получил должность заместителя командира батальона по воспитательной работе.
Напомним, что сейчас в «барсах» можно встретить глав Губкинского округа Михаила Лобазнова и Красногвардейского района Галину Руденко, семь чиновников из Старого Оскола и других.
Журналисты Бел.Ру связались с представителями фирмы. Оказалось, что производство масла приостановили из-за ремонта в цеху по производству сливочного масла. Он не работает с 14 октября, а возобновит деятельность только с 15 января следующего года.
На вопрос о том, почему ремонт так затянется, ответа не дали. Все остальные цеха производства работают в обычном режиме.
10 октября тепло дали в социальные объекты Белгорода, Красненского района, Губкинского и Старооскольского округов, а 14 октября отопление начали подавать в жилых домах. С 15 октября тепло появилось в домах в Валуйском и Яковлевском округах, Корочанском районе.
На запуск системы выделяют три дня. После окончания пуско-наладочных, на которые уходит до двух недель, в управляющих компаниях будут начинать принимать жалобы на отсутствие отопления.
Вечером 14 октября появились сообщения о минировании дороги под Белгородом. Беспилотники раскидали мины «лепесток», они небольшие — не более 12 сантиметров в ширину. Из-за этого в вечернее время их трудно заметить.
Пять дорог Белгородского района перекрыли: