Мины на дороге, ДРГ, «Барс-Белгород»: что случилось в Белгородской области за неделю

Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, которые недавно оставили свои должности вице-губернаторов в правительстве Белгородской области, чтобы присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород», приступают к новым обязанностям. Первый из них стал рядовым и проходит курс молодого бойца. Второй же получил должность заместителя командира батальона по воспитательной работе.