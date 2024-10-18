В Белгородскую область поступили новые мусоровозы. Когда они начнут работать?

Ещё семь машин получит Губкин, пять — Белгородский район, четыре — Яковлевский округ, три — Новооскольский округ. По две машины отправят в Корочанский, Прохоровский, Чернянский и Ракитянский районы, по одной — в Борисовский, Вейделевский, Волоконовский и Красногвардейский районы.