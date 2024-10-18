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Posted 18 октября, 08:47

Published 18 октября, 08:47

Modified 18 октября, 10:01

Updated 18 октября, 10:01

Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области

В Белгородскую область поступили новые мусоровозы. Когда они начнут работать?

18 октября 2024, 08:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области

Гладков назвал день, когда в Белгородской области запустят новые мусоровозы

Сюжет
Мусор
В районы и округа отправят 73 единицы транспорта: мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, самосвалы, бункеровозы. Технику уже распределили: больше всего получат Белгород и Старый Оскол. Также губернатор назвал день, когда новые мусоровозы выйдут на линию.

Новая коммунальная техника поступила в Белгородскую область. В районы и округа уже готовы отправить 73 единицы транспорта: 38 мусоровозов с боковой загрузкой и 19 — с задней загрузкой, 11 ломовозов, три бункеровоза, два самосвала.

О поступлении техники стало известно ещё в начале недели. Но когда она выйдет на линию и приступит к уборке мусора?

Губернатор Вячеслав Гладков 18 октября заявил, что коммунальную технику отправят на маршруты после установки допоборудования «ГЛОНАСС» и системы «Платон». По словам главы региона, это может произойти уже в субботу.

Технику уже распределили между районами округами. Больше всего машин получат Старооскольский горокруг и Белгород — 17 и 16 единиц транспорта соответственно.  

Ещё семь машин получит Губкин, пять — Белгородский район, четыре — Яковлевский округ, три — Новооскольский округ. По две машины отправят в Корочанский, Прохоровский, Чернянский и Ракитянский районы, по одной — в Борисовский, Вейделевский, Волоконовский и Красногвардейский районы.

Также губернатор уточнил, что девять муниципалитетов дополнительно получат по одной машине, переданной Росрезервом.

Ранее сообщалось, что всего Белгородская область закупила 124 единицы техники.

Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской областиНовая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области
Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской областиНовая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области
Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской областиНовая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области
Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской областиНовая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области
Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской областиНовая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области
Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской областиНовая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области
Новая коммунальная техника скоро должна выйти на маршруты в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В среднем на одного белгородца приходится больше 280 килограммов мусора
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Мусор#Мусоровоз#Белгород#Вячеслав Гладков#Коммунальная техника
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