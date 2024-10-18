В Белгородскую область поступили новые мусоровозы. Когда они начнут работать?

Posted 18 октября, 08:47
Published 18 октября, 08:47
Modified 18 октября, 10:01
Updated 18 октября, 10:01
Новая коммунальная техника поступила в Белгородскую область. В районы и округа уже готовы отправить 73 единицы транспорта: 38 мусоровозов с боковой загрузкой и 19 — с задней загрузкой, 11 ломовозов, три бункеровоза, два самосвала.
О поступлении техники стало известно ещё в начале недели. Но когда она выйдет на линию и приступит к уборке мусора?
Губернатор Вячеслав Гладков 18 октября заявил, что коммунальную технику отправят на маршруты после установки допоборудования «ГЛОНАСС» и системы «Платон». По словам главы региона, это может произойти уже в субботу.
Технику уже распределили между районами округами. Больше всего машин получат Старооскольский горокруг и Белгород — 17 и 16 единиц транспорта соответственно.
Ещё семь машин получит Губкин, пять — Белгородский район, четыре — Яковлевский округ, три — Новооскольский округ. По две машины отправят в Корочанский, Прохоровский, Чернянский и Ракитянский районы, по одной — в Борисовский, Вейделевский, Волоконовский и Красногвардейский районы.
Также губернатор уточнил, что девять муниципалитетов дополнительно получат по одной машине, переданной Росрезервом.
Ранее сообщалось, что всего Белгородская область закупила 124 единицы техники.