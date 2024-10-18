Чем закончился скандал с белгородскими детьми в ставропольском лагере «Гренада»?

Напомним, прибывшие в лагерь дети из Белгородской области рассказали, что им якобы выдали грязное постельное бельё и плохую еду с личинками насекомых и стеклом. Пожаловались ребята и на грубое обращение со стороны вожатых, которые говорили школьникам, что тем стоило «остаться дома».