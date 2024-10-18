Чем закончился скандал с белгородскими детьми в ставропольском лагере «Гренада»?

Posted 18 октября, 07:16
Published 18 октября, 07:16
Modified 18 октября, 11:46
Updated 18 октября, 11:46
После разгоревшегося летом скандала в детском оздоровительном лагере «Гренада» в Ставропольском крае с участием белгородских детей журналисты решили узнать у чиновников, чем закончилась проверка в учреждении.
Напомним, прибывшие в лагерь дети из Белгородской области рассказали, что им якобы выдали грязное постельное бельё и плохую еду с личинками насекомых и стеклом. Пожаловались ребята и на грубое обращение со стороны вожатых, которые говорили школьникам, что тем стоило «остаться дома».
Управление образования Невинномысска провело первичное служебное расследование в лагере после претензий родителей и резонанса в медиа. Тогда мэр города Михаил Миненков рассказал, что официальных претензий от несовершеннолетних или их родителей не поступало, а сами жалобы назвал «провокациями».
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков тогда заявил, что детей отправят домой, «потому что стыдно». Но его в итоге отговорил Миненков.
Представители системы образования Белгородской области и Ставропольского края провели проверку в учреждении. Специальная комиссия побывала там 4 сентября и проверила условия содержания детей. В «Гренаде» сейчас остаются 40 ребят из Белгородской области.
Причиной произошедшего, как пояснили в региональном минобре, стали «проблемы адаптации подростков к требованиям Центра». Несовершеннолетние не хотели выполнять правила внутреннего распорядка, вели себя некорректно, чем и вызвали ответную реакцию сопровождающих.
Остальные жалобы на условия размещения и качество питания «не нашли своего подтверждения».