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Posted 18 октября, 07:16

Published 18 октября, 07:16

Modified 18 октября, 11:46

Updated 18 октября, 11:46

В детском лагере «Гренада» провели проверку после истории с жалобами белгородцев

Чем закончился скандал с белгородскими детьми в ставропольском лагере «Гренада»?

18 октября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney

В детском лагере «Гренада» провели проверку после истории с жалобами белгородцев

Сюжет
Дети
После скандала с участием детей из Белгородской области в оздоровительном лагере Ставропольского края чиновники провели проверку. Журналисты Go31 узнали, чем она закончилась.

После разгоревшегося летом скандала в детском оздоровительном лагере «Гренада» в Ставропольском крае с участием белгородских детей журналисты решили узнать у чиновников, чем закончилась проверка в учреждении.

Напомним, прибывшие в лагерь дети из Белгородской области рассказали, что им якобы выдали грязное постельное бельё и плохую еду с личинками насекомых и стеклом. Пожаловались ребята и на грубое обращение со стороны вожатых, которые говорили школьникам, что тем стоило «остаться дома».

Управление образования Невинномысска провело первичное служебное расследование в лагере после претензий родителей и резонанса в медиа. Тогда мэр города Михаил Миненков рассказал, что официальных претензий от несовершеннолетних или их родителей не поступало, а сами жалобы назвал «провокациями».

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков тогда заявил, что детей отправят домой, «потому что стыдно». Но его в итоге отговорил Миненков.

Представители системы образования Белгородской области и Ставропольского края провели проверку в учреждении. Специальная комиссия побывала там 4 сентября и проверила условия содержания детей. В «Гренаде» сейчас остаются 40 ребят из Белгородской области.

Причиной произошедшего, как пояснили в региональном минобре, стали «проблемы адаптации подростков к требованиям Центра». Несовершеннолетние не хотели выполнять правила внутреннего распорядка, вели себя некорректно, чем и вызвали ответную реакцию сопровождающих.

Остальные жалобы на условия размещения и качество питания «не нашли своего подтверждения».

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