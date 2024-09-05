Несмотря на провокации: мэр Невинномысска пообщался с юными белгородцами из «Гренады»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Мэр Невинномысска Михаил Миненков встретился с детьми из Белгородской области, которые три дня назад приехали в детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада».
Миненков пообщался с юными белгородцами и в разговоре сделал упор на будущее. Их вклад в победу, по мнению главы, в том числе состоит в уважении к преподавателям и помощи вожатым.
«Хочу сказать всем, что для Невинномысска чужих детей не бывает, справимся со всеми трудностями вместе. Всем спасибо за поддержку» — написал Михаил Миненков в своём Telegram-канале.
После громкого скандала, который случился в соцсетях несколько дней назад, юных белгородцев хотели отвезти домой. На этом настаивал губернатор Вячеслав Гладков, назвав поведение подростков «позором». Но Миненков уговорил белгородского губернатора оставить их в лагере, где детям безопаснее, чем в приграничном регионе.
Добавим, что Миненков в июле текущего года предложил жителям Невинномысска не скулить, а ехать в Шебекино. Люди пожаловались на неудобства из-за аварии на сетях электроснабжения.