Несмотря на провокации: мэр Невинномысска пообщался с юными белгородцами из «Гренады»

Мэр Невинномысска рассказал о встрече с белгородскими детьми

Громкая история со ставропольским лагерем «Гренада», видимо, завершилась. Белгородцы наблюдали несколько дней, как сначала родители, а потом и власти реагировали на жалобы ребят на условия в оздоровительном центре. Мэр Невинномысска после слов о «провокациях» рассказал о встрече с детьми.