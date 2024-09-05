bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Михаил Миненков на встрече с белгородскими детьми.

Несмотря на провокации: мэр Невинномысска пообщался с юными белгородцами из «Гренады»

5 сентября 2024, 09:17
Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова
Михаил Миненков на встрече с белгородскими детьми.

Мэр Невинномысска рассказал о встрече с белгородскими детьми

Громкая история со ставропольским лагерем «Гренада», видимо, завершилась. Белгородцы наблюдали несколько дней, как сначала родители, а потом и власти реагировали на жалобы ребят на условия в оздоровительном центре. Мэр Невинномысска после слов о «провокациях» рассказал о встрече с детьми.
Сюжет
Дети

Мэр Невинномысска Михаил Миненков встретился с детьми из Белгородской области, которые три дня назад приехали в детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада».

Миненков пообщался с юными белгородцами и в разговоре сделал упор на будущее. Их вклад в победу, по мнению главы, в том числе состоит в уважении к преподавателям и помощи вожатым.

«Хочу сказать всем, что для Невинномысска чужих детей не бывает, справимся со всеми трудностями вместе. Всем спасибо за поддержку» — написал Михаил Миненков в своём Telegram-канале.

После громкого скандала, который случился в соцсетях несколько дней назад, юных белгородцев хотели отвезти домой. На этом настаивал губернатор Вячеслав Гладков, назвав поведение подростков «позором». Но Миненков уговорил белгородского губернатора оставить их в лагере, где детям безопаснее, чем в приграничном регионе.

Добавим, что Миненков в июле текущего года предложил жителям Невинномысска не скулить, а ехать в Шебекино. Люди пожаловались на неудобства из-за аварии на сетях электроснабжения.

«Натерпелись позора»: Гладков заявил, что белгородских детей из «Гренады» не заберут
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Невинномысска посчитал провокациями жалобы белгородских детей на лагерь «Гренада»Кто виноват? В лагере Ставрополья, на который жаловались белгородцы, провели проверкуЗаказывали суши? Белгородских детей могут отправить домой из лагеря в Ставрополье
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Шебекино#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Невинномысск#Михаил Миненков#Гренада
Подпишитесь
Будут ли в Белгородской области отказываться от СМС-оповещений во время обстрелов?
Сегодня, 05:26
ВСУ вновь пытались ночью атаковать Белгородскую область: подробности от Минобороны
Сегодня, 06:25
Ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram?
Сегодня, 06:31
От выгоды к уголовному делу: белгородка получила 4,8 млн за жильё, которого нет
Сегодня, 09:14
Минобороны формирует отряд «Барс-Белгород»: чем он займётся и что говорят бойцы
Сегодня, 07:16
Будет ли мобилизация в России в 2024 году? Ответ дали в Кремле
Сегодня, 06:44