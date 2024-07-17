«Хватит скулить, езжайте в Шебекино»: мэр Невинномысска раскритиковал жалобы горожан

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
На юге России произошла масштабная авария на электросетях. Из-за аномальной жары на Ростовской атомной электростанции, которая обеспечивает электроэнергией южные регионы, произошёл сбой. Без электричества и воды остались несколько миллионов жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, Дагестана, Ставропольского края.
Люди начали жаловаться. Из-за отсутствия электричества перестали работать кондиционеры, холодильники и лифты. И всё это — на фоне жуткой жары, когда температура воздуха достигает +40 °С. Кроме того, закрылись магазины и остановились предприятия.
Михаил Миненков, мэр Невинномысска, расположенного в Ставропольском крае, не только раскритиковал жителей города, но и посоветовал им съездить в Шебекино, чтобы посмотреть на людей, которые живут без света не час-два, а месяцами.
«Я написал уже, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали. Поедьте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут», — заявил чиновник.
Ранее в своём Telegram-канале Михаил Миненков опубликовал пост, в котором призывал людей «вспомнить сложные времена».
Напомним, недавно жители двух сёл в Белгородской области остались без электричества после атаки ВСУ.