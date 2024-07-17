«Хватит скулить, езжайте в Шебекино»: мэр Невинномысска раскритиковал жалобы горожан

Мэр Невинномысска Миненков предложил горожанам поехать в Шебекино

После аварии на электросетях на юге России миллионы жителей остались без света и воды. Мэр ставропольского Невинномысска Михаил Миненков раскритиковал «тепличных» горожан и предложил им съездить в Шебекино, чтобы посмотреть, как люди живут без света там. Подробности сообщил «Подъём».