«Ситуация сложная». Гладков — о массовом отключении света в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
«Несмотря на сложную ситуацию, я думаю, что мы обладаем всеми ресурсами, которые позволят нам с этой ситуацией справиться», — заявил во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Гладков.
Довести подробную информацию губернатор пообещал до жителей в 12 часов и в 18 часов. Также глава региона потребовал от подчинённых мониторинг текущей ситуации, чтобы в случае чего оперативно отреагировать на проблему.
Кроме того, Гладков поручил отрегулировать ситуацию в больницах и вопрос водоснабжения. Что касается сирен, то вместо них оповещать население о ракетных атаках будут автомобили и мобильные группы.
Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.