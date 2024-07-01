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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Губернатор Гладков сообщил о сложной ситуации со светом в Белгородской области

«Ситуация сложная». Гладков — о массовом отключении света в Белгородской области

1 июля 2024, 06:40
Фото: bel.ru

Губернатор Гладков сообщил о сложной ситуации со светом в Белгородской области

Утро в Белгородской области началось с массового отключения света: энергия пропала в Белгороде и в Старом Осколе. О текущей ситуации высказался губернатор Вячеслав Гладков.
«Несмотря на сложную ситуацию, я думаю, что мы обладаем всеми ресурсами, которые позволят нам с этой ситуацией справиться», — заявил во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Гладков.

Довести подробную информацию губернатор пообещал до жителей в 12 часов и в 18 часов. Также глава региона потребовал от подчинённых мониторинг текущей ситуации, чтобы в случае чего оперативно отреагировать на проблему.

Кроме того, Гладков поручил отрегулировать ситуацию в больницах и вопрос водоснабжения. Что касается сирен, то вместо них оповещать население о ракетных атаках будут автомобили и мобильные группы.

Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.

Жители Белгородской области массово жалуются на отключение света и воды
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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгородэнерго#Свет#Жители#Энергетика#Оперативное совещание#Белгород#Вячеслав Гладков
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