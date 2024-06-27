После атаки БПЛА некоторые жители белгородского Шебекино на время остались без света

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
ВСУ атаковали Шебекино беспилотником. В результате произошёл пожар на территории промышленного предприятия. Повреждена линия электропередачи, из-за чего без света временно остаются некоторые жители города. Аварийные службы уже работают на месте.
Также под удар попал посёлок Шамино. В результате атаки ВСУ здесь повреждён грузовик.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.
Напомним, что неспокойно сегодня было и в Белгороде. С утра в городе несколько раз звучали взрывы на фоне сирены и объявленной ракетной опасности.
Накануне под ударом ВСУ были Белгород и семь приграничных районов. Пострадали трое мирных жителей, есть разрушения.