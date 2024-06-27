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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

ВСУ атаковали Шебекино и Шамино в Белгородской области

После атаки БПЛА некоторые жители белгородского Шебекино на время остались без света

27 июня 2024, 10:36
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Шебекино и Шамино в Белгородской области

В первом случае произошёл пожар на территории промышленного предприятия, во втором под удар попал грузовик. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

ВСУ атаковали Шебекино беспилотником. В результате произошёл пожар на территории промышленного предприятия. Повреждена линия электропередачи, из-за чего без света временно остаются некоторые жители города. Аварийные службы уже работают на месте.

Также под удар попал посёлок Шамино. В результате атаки ВСУ здесь повреждён грузовик.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

Напомним, что неспокойно сегодня было и в Белгороде. С утра в городе несколько раз звучали взрывы на фоне сирены и объявленной ракетной опасности.

Накануне под ударом ВСУ были Белгород и семь приграничных районов. Пострадали трое мирных жителей, есть разрушения.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Шебекино#Грузовик#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Шамино
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