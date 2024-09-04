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Белгородские дети ранее жаловались на условия проживания и поведение вожатых

Мэр Невинномысска посчитал провокациями жалобы белгородских детей на лагерь «Гренада»

4 сентября 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Белгородские дети ранее жаловались на условия проживания и поведение вожатых

Мэр Миненков заступился за вожатых ставропольского детского лагеря

В лагере «Гренада» разгорелся скандал после того, как юные белгородцы пожаловались на плохое обращение персонала и ненадлежащие условия проживания. К разбирательству подключились власти. О ситуации уже высказался Гладков, а теперь и мэр Невинномысска, пишет «Газета.Ru».
Сюжет
Дети

Мэр Невинномысска Михаил Миненков высказался о жалобах юных белгородцев на лагерь «Гренада». Он сообщил, что официальных претензий от несовершеннолетних или их родителей по скандалу, который развернулся на днях в учреждении, не поступало. А всю информацию, что распространяется сейчас в интернете, назвал «провокациями».

«Как официально зайдут жалобы, мы ответим. Сети скоро доведут всех до безумства, уже довели. У нас очень отзывчивые и честные вожатые и преподаватели. Провокации нельзя комментировать. Над проблемами работаем», — сказал Миненков журналистам.

Ранее белгородские родители пожаловались на плохое обращение персонала к детям. С ними грубо разговаривали и предлагали «остаться дома». Ребята в лагере якобы не доедали, находили у себя в порциях личинки насекомых и осколки стекла. Им также выдали грязное постельное бельё.

К разбирательству подключился губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что не верит в правдивость жалоб. А если виноватыми окажутся дети, то их отправят домой.

В лагере провели служебное расследование. В управлении образования Невинномысска считают, что проблема заключается в эмоциональной реакции несовершеннолетних на правила учреждения и запрет на доставку еды.

Сейчас в лагерь направлены представители министерства образования Белгородской области, чтобы разобраться в ситуации.

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