Мэр Невинномысска посчитал провокациями жалобы белгородских детей на лагерь «Гренада»

Мэр Невинномысска Михаил Миненков высказался о жалобах юных белгородцев на лагерь «Гренада». Он сообщил, что официальных претензий от несовершеннолетних или их родителей по скандалу, который развернулся на днях в учреждении, не поступало. А всю информацию, что распространяется сейчас в интернете, назвал «провокациями».