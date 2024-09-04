Мэр Невинномысска посчитал провокациями жалобы белгородских детей на лагерь «Гренада»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Мэр Невинномысска Михаил Миненков высказался о жалобах юных белгородцев на лагерь «Гренада». Он сообщил, что официальных претензий от несовершеннолетних или их родителей по скандалу, который развернулся на днях в учреждении, не поступало. А всю информацию, что распространяется сейчас в интернете, назвал «провокациями».
«Как официально зайдут жалобы, мы ответим. Сети скоро доведут всех до безумства, уже довели. У нас очень отзывчивые и честные вожатые и преподаватели. Провокации нельзя комментировать. Над проблемами работаем», — сказал Миненков журналистам.
Ранее белгородские родители пожаловались на плохое обращение персонала к детям. С ними грубо разговаривали и предлагали «остаться дома». Ребята в лагере якобы не доедали, находили у себя в порциях личинки насекомых и осколки стекла. Им также выдали грязное постельное бельё.
К разбирательству подключился губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что не верит в правдивость жалоб. А если виноватыми окажутся дети, то их отправят домой.
В лагере провели служебное расследование. В управлении образования Невинномысска считают, что проблема заключается в эмоциональной реакции несовершеннолетних на правила учреждения и запрет на доставку еды.
Сейчас в лагерь направлены представители министерства образования Белгородской области, чтобы разобраться в ситуации.