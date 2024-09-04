«Натерпелись позора»: Гладков заявил, что белгородских детей из «Гренады» не заберут

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
На вечерней трансляции «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова поинтересовались, чем закончилась история с детским лагерем «Гренада» в Ставропольском крае, на условия проживания и питание так долго жаловались белгородские дети.
Глава региона ответил, что после произошедшего стоял вопрос о возврате детей домой, «потому что стыдно». Также в Невинномысск на тот момент уже направили машину, поясняет глава Белгородской области, и планировали выставить родителям счета для возмещения ущерба, который ребята нанесли лагерю:
«К сожалению, натерпелись позора. <…> Хозяева регионов нас встречают как родных, а дети начинают делать очень плохие вещи. Уже отправил машину, <…> но глава города уговорил меня их оставить. Ребята извинились. Надеюсь, поняли, что были неправы, и надеюсь, что это послужит им большим уроком. А глава мне позвонил и говорит: „Вячеслав Владимирович, вот если приедут домой, а там обстрел. Погибнут дети, а потом будем всю жизнь жалеть“. Он прав. Поэтому надеюсь, что подобных случае у нас больше не повторится», — рассказал Гладков о ситуации и разговоре с Михаилом Миненковым.
Юные белгородцы рассказывали своим родителям о том, что находили в еде насекомых и осколки стекла; о маленьких порциях, которыми сложно наесться; на грязное постельное бельё и на отношение к ним педагогов лагеря, которые повышали на них голос и предлагали «оставаться дома».
Также в лагерь несколько раз направляли специалистов с проверками, однако, как заявили по их итогам, что в «Гренаде» все условия соответствуют нормам и рекомендациям СанПиНа. А поведение детей объяснили проблемами адаптации к новому месту и условиям. Мэр Невинномысска Михаил Миненков в свою очередь заявил, что всё это — «провокации». Кроме того, пояснил, что прямых жалоб от родителей и детей не поступало.