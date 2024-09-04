«Натерпелись позора»: Гладков заявил, что белгородских детей из «Гренады» не заберут

Также в лагерь несколько раз направляли специалистов с проверками, однако, как заявили по их итогам, что в «Гренаде» все условия соответствуют нормам и рекомендациям СанПиНа. А поведение детей объяснили проблемами адаптации к новому месту и условиям. Мэр Невинномысска Михаил Миненков в свою очередь заявил, что всё это — «провокации». Кроме того, пояснил, что прямых жалоб от родителей и детей не поступало.