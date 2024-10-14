В «Барс-Белгород» после чиновников начали приглашать обычных жителей

Белгородцам предлагают вступить в «Барс» с помощью СМС-рассылки

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В «Барс-Белгород» после чиновников и священника начали звать и обычных жителей региона. Для этого мужчинам стали присылать СМС с ссылкой на сайт, где можно узнать подробную информацию о предлагаемой службе. Один из белгородцев прислал скриншот «Фонарю».