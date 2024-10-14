В «Барс-Белгород» после чиновников начали приглашать обычных жителей

Posted 14 октября, 11:22
Published 14 октября, 11:22
Modified 14 октября, 11:22
Updated 14 октября, 11:22
Жителей региона начали приглашать в отряд «Барс-Белгород» с помощью СМС-рассылок. Сообщения приходят от регионального министерства экономического развития.
Ранее стало известно, что к отряду присоединились священник Дмитрий Холтин и чиновники, среди которых есть глава Губкинского округа Михаил Лобазнов, замгубернатора Рустэм Зайнуллин, депутат городского совета Белгорода Евгений Михайлюков, вице-губернатор Александр Лоренц и другие.
Губкинский округ временно возглавит первый заместитель Лобазнова Антон Кулёв, но есть ли замена на другие освободившиеся должности, пока не известно.