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Posted 14 октября, 11:22

Published 14 октября, 11:22

Modified 14 октября, 11:22

Updated 14 октября, 11:22

Рассылку запустило белгородское минэкономразвития

В «Барс-Белгород» после чиновников начали приглашать обычных жителей

14 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI
Рассылку запустило белгородское минэкономразвития

Белгородцам предлагают вступить в «Барс» с помощью СМС-рассылки

Сюжет
Новости Белгорода
В «Барс-Белгород» после чиновников и священника начали звать и обычных жителей региона. Для этого мужчинам стали присылать СМС с ссылкой на сайт, где можно узнать подробную информацию о предлагаемой службе. Один из белгородцев прислал скриншот «Фонарю».

Жителей региона начали приглашать в отряд «Барс-Белгород» с помощью СМС-рассылок. Сообщения приходят от регионального министерства экономического развития.

Ранее стало известно, что к отряду присоединились священник Дмитрий Холтин и чиновники, среди которых есть глава Губкинского округа Михаил Лобазнов, замгубернатора Рустэм Зайнуллин, депутат городского совета Белгорода Евгений Михайлюков, вице-губернатор Александр Лоренц и другие.

Губкинский округ временно возглавит первый заместитель Лобазнова Антон Кулёв, но есть ли замена на другие освободившиеся должности, пока не известно.

Пришедшая белгородцу СМС-рассылкаПришедшая белгородцу СМС-рассылка
Пришедшая белгородцу СМС-рассылка. Фото: «Фонарь»
После чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Смс-рассылка#СВО#Барс-Белгород
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