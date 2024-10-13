После чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»

Напомним, что после формирования «Барса» многие чиновники Белгородской области выразили желание туда вступить: депутат городского совета Белгорода Евгений Михайлюков, вице- губернатор Александр Лоренц и другие.

В батальоне «Барс-Белгород» он будет заниматься духовно-пастырской работой: проводить беседы с личным составом, совершать Таинства Причастия, крещения, покаяния.

Отец Дмитрий Холтин , клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода, служил в областной столице на улице Попова возле Старого городского кладбища. «Сменил сферу деятельности» отец Дмитрий с благословения митрополита Иоана Белгородского и Старооскольского.

Священник из Белгорода вступил в батальон «Барс-Белгород», рассказал губернатор Вячеслав Гладков . Цель создания отряда — защита Белгородской области от диверсионно-разведывательных групп ВСУ и беспилотников.

Чиновники массово идут в «Барс-Белгород», а область озарило северное сияние

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