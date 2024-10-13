bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 07:06

Published 13 октября, 07:06

Modified 13 октября, 13:46

Updated 13 октября, 13:46

После чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»

После чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»

13 октября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
Клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода подписал контракт на службу в отряде «Барс-Белгород».

Священник из Белгорода вступил в батальон «Барс-Белгород», рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Цель создания отряда — защита Белгородской области от диверсионно-разведывательных групп ВСУ и беспилотников.

Отец Дмитрий Холтин, клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода, служил в областной столице на улице Попова возле Старого городского кладбища. «Сменил сферу деятельности» отец Дмитрий с благословения митрополита Иоана Белгородского и Старооскольского.

В батальоне «Барс-Белгород» он будет заниматься духовно-пастырской работой: проводить беседы с личным составом, совершать Таинства Причастия, крещения, покаяния.

Напомним, что после формирования «Барса» многие чиновники Белгородской области выразили желание туда вступить: депутат городского совета Белгорода Евгений Михайлюков, вице-губернатор Александр Лоренц и другие.

Чиновники массово идут в «Барс-Белгород», а область озарило северное сияние
Узнать подробнее
Читайте также:
Вслед за коллегами: отряд «Барс-Белгород» стал «магнитом» для чиновниковЕщё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»Глава Губкина решил уйти в «Барс-Белгород». А кто займёт его место в администрации?
#Алёна Мальцева#Служба#Новости Белгорода#Церковь#Белгород#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика