После чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»

Posted 13 октября, 07:06
Published 13 октября, 07:06
Modified 13 октября, 13:46
Updated 13 октября, 13:46
Священник из Белгорода вступил в батальон «Барс-Белгород», рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Цель создания отряда — защита Белгородской области от диверсионно-разведывательных групп ВСУ и беспилотников.
Отец Дмитрий Холтин, клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода, служил в областной столице на улице Попова возле Старого городского кладбища. «Сменил сферу деятельности» отец Дмитрий с благословения митрополита Иоана Белгородского и Старооскольского.
В батальоне «Барс-Белгород» он будет заниматься духовно-пастырской работой: проводить беседы с личным составом, совершать Таинства Причастия, крещения, покаяния.
Напомним, что после формирования «Барса» многие чиновники Белгородской области выразили желание туда вступить: депутат городского совета Белгорода Евгений Михайлюков, вице-губернатор Александр Лоренц и другие.