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Posted 11 октября, 06:34

Published 11 октября, 06:34

Modified 11 октября, 06:36

Updated 11 октября, 06:36

Александр Лоренц

Ещё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»

11 октября 2024, 06:34
Фото: пресс-служба прокуратуры Ярославской области/vesti-yaroslavl.ru
Александр Лоренц

Вице-губернатор Лоренц вступил в отряд «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
В утреннем видеообращении губернатор Гладков сообщил о ещё одном чиновнике, решившем перейти в отряд «Барс-Белгород». На этот раз им оказался Александр Лоренц — глава губернаторской администрации.

Ещё один заместитель губернатора Вячеслава Гладкова решил подписать контракт и вступить в отряд «Барс-Белгород». Речь идёт об Александре Лоренце — руководителе администрации губернатора Белгородской области.

Согласовали назначение Лоренца депутаты недавно — 19 сентября. До этого он работал в Ярославской области и Ставропольском крае, возглавлял региональные прокуратуры и работал заместителем прокурора Омской области.

Ранее к отряду подключился депутат областной думы, бизнесмен, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов, а также другой замгубернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.

Гладков отметил, что ему «приходится практически удерживать людей на работе». Но сейчас власти прорабатывают в Министерстве обороны РФ вопрос ротации, чтобы не создавать кадровую проблему для органов самоуправления.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Сергей попов#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Рустэм Зайнуллин#Михаил Лобазнов#Александр Лоренц#Барс-Белгород
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