Ещё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»

Posted 11 октября, 06:34
Published 11 октября, 06:34
Modified 11 октября, 06:36
Updated 11 октября, 06:36
Ещё один заместитель губернатора Вячеслава Гладкова решил подписать контракт и вступить в отряд «Барс-Белгород». Речь идёт об Александре Лоренце — руководителе администрации губернатора Белгородской области.
Согласовали назначение Лоренца депутаты недавно — 19 сентября. До этого он работал в Ярославской области и Ставропольском крае, возглавлял региональные прокуратуры и работал заместителем прокурора Омской области.
Ранее к отряду подключился депутат областной думы, бизнесмен, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов, а также другой замгубернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.
Гладков отметил, что ему «приходится практически удерживать людей на работе». Но сейчас власти прорабатывают в Министерстве обороны РФ вопрос ротации, чтобы не создавать кадровую проблему для органов самоуправления.