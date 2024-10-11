Чиновники массово идут в «Барс-Белгород», а область озарило северное сияние

Заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Татьяна Мачнева объяснила, что опасности для человеческого организма буря не представляет. Плохо себя чувствовать могут люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Больше буря опасна для техники.