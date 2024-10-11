Чиновники массово идут в «Барс-Белгород», а область озарило северное сияние

Posted 11 октября, 15:30
Published 11 октября, 15:30
Modified 11 октября, 15:30
Updated 11 октября, 15:30
Утром 11 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что его зам Александр Лоренц вслед за коллегами изъявил желание вступить в отряд «Барс-Белгород». Лоренц только недавно перевёлся в Белгородскую область, его назначение депутаты согласовали 19 сентября.
Ранее к отряду присоединился другой замглавы региона — Рустэм Зайнуллин. Гладков заявил, что ему приходится буквально «удерживать людей на работе». Переквалифицироваться решили ещё трое госслужащих.
Сейчас в Министерстве обороны РФ прорабатывают вопрос ротации, чтобы в органах самоуправления не складывался кадровый голод.
Вечером четверга, 10 октября, белгородцы увидели полярное сияние в Валуйском, Шебекинском, Старооскольском горокругах, Краснояружского, Корочанского и Белгородского районов. Его вызвала очень сильная магнитная буря. Её уровень составлял G4 из пяти возможных.
Небо озарилось розово-зелёным светом, попало на множество снимков жителей и оставалось таким до утра пятницы, 11 октября.
Заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Татьяна Мачнева объяснила, что опасности для человеческого организма буря не представляет. Плохо себя чувствовать могут люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Больше буря опасна для техники.
Продержится она ещё несколько дней, но уровень каждый раз будет разным.
Депутаты единогласно поддержали решение о приостановлении действия контракта с главой администрации Губкинского округа Михаилом Лобазновым. Он решил вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород», о котором мы писали выше.
Место Лобазнова временно займёт его заместитель Антон Кулев.