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Posted 11 октября, 15:30

Published 11 октября, 15:30

Modified 11 октября, 15:30

Updated 11 октября, 15:30

Сияние в Краснояружском районе

Чиновники массово идут в «Барс-Белгород», а область озарило северное сияние

11 октября 2024, 15:30
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
Сияние в Краснояружском районе
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Новости Белгорода
Неделя в Белгородской области закончилась необычно. Сразу несколько чиновников решили пойти в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Возможно, это после новостей о размере зарплаты участников, а может — из-за сильнейшей магнитной бури. Она вызвала северное сияние в небе над регионом.

«Барс-Белгород» — «магнит» для чиновников?

Утром 11 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что его зам Александр Лоренц вслед за коллегами изъявил желание вступить в отряд «Барс-Белгород». Лоренц только недавно перевёлся в Белгородскую область, его назначение депутаты согласовали 19 сентября.

Ранее к отряду присоединился другой замглавы региона — Рустэм Зайнуллин. Гладков заявил, что ему приходится буквально «удерживать людей на работе». Переквалифицироваться решили ещё трое госслужащих.

Сейчас в Министерстве обороны РФ прорабатывают вопрос ротации, чтобы в органах самоуправления не складывался кадровый голод.

Ещё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»
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Полярное сияние над областью

Вечером четверга, 10 октября, белгородцы увидели полярное сияние в Валуйском, Шебекинском, Старооскольском горокругах, Краснояружского, Корочанского и Белгородского районов. Его вызвала очень сильная магнитная буря. Её уровень составлял G4 из пяти возможных.

Небо озарилось розово-зелёным светом, попало на множество снимков жителей и оставалось таким до утра пятницы, 11 октября.

Заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Татьяна Мачнева объяснила, что опасности для человеческого организма буря не представляет. Плохо себя чувствовать могут люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Больше буря опасна для техники.

Продержится она ещё несколько дней, но уровень каждый раз будет разным.

Белгородскую область окутало нетипичное сияние. Опасно ли оно?
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Глава Губкина стал «Барсом». А кто на его место?

Депутаты единогласно поддержали решение о приостановлении действия контракта с главой администрации Губкинского округа Михаилом Лобазновым. Он решил вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород», о котором мы писали выше.

Место Лобазнова временно займёт его заместитель Антон Кулев.

Глава Губкина решил уйти в «Барс-Белгород». А кто займёт его место в администрации?
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