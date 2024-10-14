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Смс-рассылка

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2024
В «Барс-Белгород» после чиновников начали приглашать обычных жителей
14 октября, 11:22
Пока белгородские власти думают, отключать ли СМС-рассылку, дело Халаимова живёт
5 сентября, 15:30
В отличие от Белгорода: СМС-рассылку о ракетной опасности отключат в Курске
20 августа, 14:31
2023
Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
билайн бизнес напоминает о двух простых способах безопасно подтвердить данные пользователей корпоративных и личных номеров
19 октября 2023, 10:35
Будьте дома, не подходите к окнам: белгородцев предупреждают о ракетной опасности
14 июля 2023, 09:39
Новая неделя в Белгородской области началась с обстрела
10 апреля 2023, 06:14
Белгородское село Логачёвка попало под обстрел
24 февраля 2023, 12:23
На гибели девочки обстрел Белгородской области не закончился
ВСУ вновь атакуют Шебекинский округ. В этот раз громко в селе Вознесеновка.
19 февраля 2023, 18:04
ВСУ обстреливают несколько населённых пунктов под Белгородом
Жителям Шебекинского округа приходят СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия.
13 февраля 2023, 15:16
Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Валуйском горокруге
17 января 2023, 12:09
2022
Обстрелы Белгорода пока не остановить, а Гладков критикует рассылки: итоги дня
19 декабря 2022, 16:00
«Вызывает раздражение». Гладков раскритиковал СМС-оповещение об обстрелах Белгорода
19 декабря 2022, 06:30
Жители Белгорода получают смс-сообщения об обстреле
Около 13:00 в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО.
18 декабря 2022, 11:00
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что информацию об обстрелах хутора Мухин и посёлка Разумное МЧС не рассылали.
19 ноября 2022, 17:49
2021
Tele2 дарит B2B-клиентам 10 000 SMS
2 декабря 2021, 13:07

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