«Барс-Белгород» будет обеспечивать безопасность аварийных бригад в приграничье

Напомним, что недавно власти Белгородской области приобрели резервные источники электроэнергии — генераторы и мобильные подстанции. Всё это для того, чтобы в случае атаки на инфраструктуру в приграничье региона была возможность дать жителям энергию. Особенно это важно зимой, когда отопление домов тоже может зависеть от электричества.