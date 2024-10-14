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Posted 14 октября, 07:50

Published 14 октября, 07:50

Modified 14 октября, 07:52

Updated 14 октября, 07:52

«Барс-Белгород» будет обеспечивать безопасность аварийных бригад в приграничье

«Барс-Белгород» будет обеспечивать безопасность аварийных бригад в приграничье

14 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI
Сюжет
Приграничье
Батальон «Барс-Белгород» из священников, чиновников и депутатов будет помогать аварийным бригадам в приграничье. Им предоставят защищённые автомобили, РЭБы, средства индивидуальной защиты и стрелковое оружие. Они должны будут уничтожать беспилотники, которые атакуют восстанавливающих электричество.

Бойцы нового отряда «Барс-Белгород» будут выезжать в районы со сложной оперативной обстановкой при отключении там электроэнергии.

Напомним, что недавно власти Белгородской области приобрели резервные источники электроэнергии — генераторы и мобильные подстанции. Всё это для того, чтобы в случае атаки на инфраструктуру в приграничье региона была возможность дать жителям энергию. Особенно это важно зимой, когда отопление домов тоже может зависеть от электричества.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предлагает отправлять со специалистами, которые восстанавливают электричество, бойцов «Барса» и самообороны с индивидуальной защитой и РЭБами на автомобилях, а также стрелковым оружием. Они смогут защищать жителей и инфраструктуру при установке от дронов.

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#Алёна Мальцева#Электроэнергия#Энергия#Белгород#Приграничье#Оперативная обстановка
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