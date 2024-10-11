Глава Губкина решил уйти в «Барс-Белгород». А кто займёт его место в администрации?

Posted 11 октября, 12:13
Published 11 октября, 12:13
Modified 11 октября, 12:15
Updated 11 октября, 12:15
Совет депутатов единогласно поддержал решение о приостановлении действия контракта с главой администрации Губкинского городского округа Михаилом Лобазновым. Временно обязанности главы администрации муниципалитета будет исполнять заместитель Лобазнова Антон Кулев.
В четверг, 10 октября, теперь уже бывший глава округа приехал в местный военкомат и подписал контракт на службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Он стал третьим чиновником, оставившим службу по этой причине, всего их четыре.
Лобазнов поблагодарил коллег и подчеркнул, что его уход не скажется на выполнении уже запланированных задач.