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Posted 11 октября, 12:13

Published 11 октября, 12:13

Modified 11 октября, 12:15

Updated 11 октября, 12:15

Михаил Лобазнов подписывает контракт на вступление в отряд «Барс-Белгород»

Глава Губкина решил уйти в «Барс-Белгород». А кто займёт его место в администрации?

11 октября 2024, 12:13
Фото: Telegram-канал Михаила Лобазнова
Михаил Лобазнов подписывает контракт на вступление в отряд «Барс-Белгород»

Депутаты поддержали решение губкинского главы вступить в «Барс-Белгород»

Совет депутатов поддержал решение о приостановлении действия контракта с главой администрации Губкинского округа Михаилом Лобазновым. Недавно он выразил намерение вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Место временно займёт его заместитель.

Совет депутатов единогласно поддержал решение о приостановлении действия контракта с главой администрации Губкинского городского округа Михаилом Лобазновым. Временно обязанности главы администрации муниципалитета будет исполнять заместитель Лобазнова Антон Кулев.

В четверг, 10 октября, теперь уже бывший глава округа приехал в местный военкомат и подписал контракт на службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Он стал третьим чиновником, оставившим службу по этой причине, всего их четыре.

Лобазнов поблагодарил коллег и подчеркнул, что его уход не скажется на выполнении уже запланированных задач.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Губкинский городской округ#Совет депутатов#Назначения#Белгород#Михаил Лобазнов#Барс-Белгород#Антон Кулев
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