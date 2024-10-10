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Posted 10 октября, 10:03

Published 10 октября, 10:03

Modified 10 октября, 10:03

Updated 10 октября, 10:03

Лобазнов подписывает договор

Ещё несколько чиновников захотели вступить в отряд «Барс-Белгород»

10 октября 2024, 10:03
Фото: страница Михаила Лобазнова
Лобазнов подписывает договор

Глава Губкина Лобазнов подписал контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

Сюжет
Чиновник
Контракт подписал глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. Он же отметил, что последовать его примеру хотели и другие чиновники, однако по итогу на службу отправятся только пятеро из них. Подробности он сообщил на своей странице в соцсети.

Глава Губкинского округа Михаил Лобазнов приехал в местный военкомат и подписал контракт на службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Результаты медицинской комиссии показали, что его здоровье позволяет это сделать.

Вместе с главой муниципалитета на службу отправятся ещё пять руководителей. Желающих, отмечает Лобазнов, оказалось больше, но некоторые предложения оставили на позднее время, чтобы «не навредить существующей системе работы».

До решения вступить в добровольческий отряд чиновники проходили начальную военную подготовку в общественном объединении «Сталь».

Напомним, что о таком решении главы Губкинского округа стало известно пару дней назад. Вместе с ним в отряд Минобороны вступил и замгубернатора Рустэм Зайнуллин. Чуть ранее к «Барсу-Белгород» присоединился депутат Белгородской областной думы, бизнесмен и замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов.

Известно, что членам добровольческого отряда будут платить около 80 тысяч рублей на руки. При участии в боевых действиях сумма может быть выше.

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