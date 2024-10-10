Ещё несколько чиновников захотели вступить в отряд «Барс-Белгород»

Глава Губкина Лобазнов подписал контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

Сюжет Чиновник

Контракт подписал глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. Он же отметил, что последовать его примеру хотели и другие чиновники, однако по итогу на службу отправятся только пятеро из них. Подробности он сообщил на своей странице в соцсети.