Ещё несколько чиновников захотели вступить в отряд «Барс-Белгород»

Posted 10 октября, 10:03
Published 10 октября, 10:03
Modified 10 октября, 10:03
Updated 10 октября, 10:03
Глава Губкинского округа Михаил Лобазнов приехал в местный военкомат и подписал контракт на службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Результаты медицинской комиссии показали, что его здоровье позволяет это сделать.
Вместе с главой муниципалитета на службу отправятся ещё пять руководителей. Желающих, отмечает Лобазнов, оказалось больше, но некоторые предложения оставили на позднее время, чтобы «не навредить существующей системе работы».
До решения вступить в добровольческий отряд чиновники проходили начальную военную подготовку в общественном объединении «Сталь».
Напомним, что о таком решении главы Губкинского округа стало известно пару дней назад. Вместе с ним в отряд Минобороны вступил и замгубернатора Рустэм Зайнуллин. Чуть ранее к «Барсу-Белгород» присоединился депутат Белгородской областной думы, бизнесмен и замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов.
Известно, что членам добровольческого отряда будут платить около 80 тысяч рублей на руки. При участии в боевых действиях сумма может быть выше.