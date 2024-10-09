Некоторым белгородцам включают отопление, а другие вынуждены покидать свои дома

Ранее утверждалось, что отопительный сезон начнут тогда, когда температура воздуха упадёт ниже восьми градусов тепла и задержится на этой отметке в течение нескольких дней. Однако сегодня стало известно, что отопление в Белгороде всё же включат раньше: в соцобъекты тепло дадут уже завтра, 10 октября.