Некоторым белгородцам включают отопление, а другие вынуждены покидать свои дома

Posted 9 октября, 15:30
Published 9 октября, 15:30
Modified 9 октября, 15:30
Updated 9 октября, 15:30
Ранее утверждалось, что отопительный сезон начнут тогда, когда температура воздуха упадёт ниже восьми градусов тепла и задержится на этой отметке в течение нескольких дней. Однако сегодня стало известно, что отопление в Белгороде всё же включат раньше: в соцобъекты тепло дадут уже завтра, 10 октября.
А спустя четыре дня, 14 октября, тепло появится и в многоквартирных домах. Процесс будет длиться несколько дней, после чего на протяжении двух недель будут вестись пуско-наладочные работы на внутридомовых системах.
Несмотря на решение, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что включать отопление перед потеплением нецелесообразно. Тогда синоптики прогнозировали, что 10 октября стобик термометра повысится до +22 градусов.
Однако позже стало известно, что холода вернутся в регион уже в воскресенье, 13 октября.
Вечером 8 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе решили расселить ещё два села — Соловьёвку и Петровку Белгородского района. Однако уже тогда в населённых пунктах оставалась лишь небольшая часть от прежнего количества жителей: около 90% уехали из Петровки в безопасные места.
Всего, по информации главы Белгородского района Анны Куташовой, в Петровке было зарегистрировано 340 человек, в то время как сейчас там находится менее 30. Соловьёвка же пустует — все зарегистрированные в поселении 30 белгородцев уже покинули свои дома.
В министерстве соцзащиты и в министерстве строительства Белгородской области расселённые жители смогут узнать о положенных им выплатах, а также о выделении им нового жилья.
С 30 сентября порядок действий водителей автобусов при объявлении ракетной опасности изменился. Теперь перевозчики должны высадить пассажиров у укрытий, отъехать от них на расстояние более 50 метров, припарковаться и только после этого проследовать в ближайшее укрытие.
Такие нововведения возмутили некоторых белгородцев, которые начали узнавать, откуда к водителям такое несправедливое отношение?
Оказалось, что в первую очередь думают о пассажирах: при попадании осколка в припаркованный у укрытия транспорт тот может загореться или взорваться, что представляет угрозу для находящихся внутри модульной конструкции жителей. Об этом рассказал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий.