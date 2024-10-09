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Posted 9 октября, 15:30

Published 9 октября, 15:30

Modified 9 октября, 15:30

Updated 9 октября, 15:30

Белгородцы наконец-то получат отопление

Некоторым белгородцам включают отопление, а другие вынуждены покидать свои дома

9 октября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Белгородцы наконец-то получат отопление
Сюжет
Новости Белгорода
Сегодня, 9 октября, белгородцы обсуждали долгожданные новости о начале отопительного сезона, узнали о расселении ещё двух приграничных сёл, а также возмутились новым правилам для водителей автобусов.

Да здравствует отопление!

Ранее утверждалось, что отопительный сезон начнут тогда, когда температура воздуха упадёт ниже восьми градусов тепла и задержится на этой отметке в течение нескольких дней. Однако сегодня стало известно, что отопление в Белгороде всё же включат раньше: в соцобъекты тепло дадут уже завтра, 10 октября.

А спустя четыре дня, 14 октября, тепло появится и в многоквартирных домах. Процесс будет длиться несколько дней, после чего на протяжении двух недель будут вестись пуско-наладочные работы на внутридомовых системах.

Несмотря на решение, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что включать отопление перед потеплением нецелесообразно. Тогда синоптики прогнозировали, что 10 октября стобик термометра повысится до +22 градусов.

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Ещё два белгородских села расселили из-за обстрелов

Вечером 8 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе решили расселить ещё два села — Соловьёвку и Петровку Белгородского района. Однако уже тогда в населённых пунктах оставалась лишь небольшая часть от прежнего количества жителей: около 90% уехали из Петровки в безопасные места.

Всего, по информации главы Белгородского района Анны Куташовой, в Петровке было зарегистрировано 340 человек, в то время как сейчас там находится менее 30. Соловьёвка же пустует — все зарегистрированные в поселении 30 белгородцев уже покинули свои дома.

В министерстве соцзащиты и в министерстве строительства Белгородской области расселённые жители смогут узнать о положенных им выплатах, а также о выделении им нового жилья.

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Зачем для водителей автобусов ввели новые правила?

С 30 сентября порядок действий водителей автобусов при объявлении ракетной опасности изменился. Теперь перевозчики должны высадить пассажиров у укрытий, отъехать от них на расстояние более 50 метров, припарковаться и только после этого проследовать в ближайшее укрытие.

Такие нововведения возмутили некоторых белгородцев, которые начали узнавать, откуда к водителям такое несправедливое отношение?

Оказалось, что в первую очередь думают о пассажирах: при попадании осколка в припаркованный у укрытия транспорт тот может загореться или взорваться, что представляет угрозу для находящихся внутри модульной конструкции жителей. Об этом рассказал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий.

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