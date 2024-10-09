«90% людей будут ругаться»: Гладков — о начале отопительного сезона в Белгороде

Posted 9 октября, 07:02
Published 9 октября, 07:02
Modified 9 октября, 07:02
Updated 9 октября, 07:02
Тема отопления становится всё более актуальной. Белгородцы интересуются, когда начнётся отопительный сезон, некоторые требуют, чтобы в дома дали тепло уже сейчас. Ситуацию прокомментировал губернатор.
Вячеслав Гладков объяснил, что власти в первую очередь ориентируются на прогноз погоды. Ранее также говорил и мэр Валентин Демидов.
Во вторник, 8 октября, температура составляла +13 градусов, но уже в четверг, 10 октября, ожидается потепление до +22 градусов. Для того чтобы открыть отопительный сезон, необходимо, чтобы в течение пяти дней температура держалась ниже +8 градусов.
По мнению Гладкова, включать отопление, когда синоптики прогнозируют потепление, нецелесообразно.
«Сколько людей, столько и мнений. Кому-то холодно, кому-то жарко. <…> Мы всё-таки ориентируемся на законодательство, поэтому, когда будет ухудшение, снижение температурного режима, конечно, будем включать [отопление]. Но в +22 градуса включать отопление, я думаю, что 90% людей будут ругаться», — ответил он в прямом эфире.
А вот в Брянске и Орловской области решили включить отопление раньше положенного срока.