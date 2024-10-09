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Posted 9 октября, 07:02

Published 9 октября, 07:02

Modified 9 октября, 07:02

Updated 9 октября, 07:02

Гладков прокомментировал просьбы начать отопительный сезон в Белгороде

«90% людей будут ругаться»: Гладков — о начале отопительного сезона в Белгороде

9 октября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney

Гладков прокомментировал просьбы начать отопительный сезон в Белгороде

Сюжет
Погода
В Белгородской области жители с нетерпением ждут, когда в их домах появится тепло. Но произойдёт это, по всей видимости, нескоро. На что ориентируются власти при принятии решения о старте отопительного сезона, рассказал губернатор.

Тема отопления становится всё более актуальной. Белгородцы интересуются, когда начнётся отопительный сезон, некоторые требуют, чтобы в дома дали тепло уже сейчас. Ситуацию прокомментировал губернатор.

Вячеслав Гладков объяснил, что власти в первую очередь ориентируются на прогноз погоды. Ранее также говорил и мэр Валентин Демидов.

Во вторник, 8 октября, температура составляла +13 градусов, но уже в четверг, 10 октября, ожидается потепление до +22 градусов. Для того чтобы открыть отопительный сезон, необходимо, чтобы в течение пяти дней температура держалась ниже +8 градусов.

По мнению Гладкова, включать отопление, когда синоптики прогнозируют потепление, нецелесообразно.

«Сколько людей, столько и мнений. Кому-то холодно, кому-то жарко. <…> Мы всё-таки ориентируемся на законодательство, поэтому, когда будет ухудшение, снижение температурного режима, конечно, будем включать [отопление]. Но в +22 градуса включать отопление, я думаю, что 90% людей будут ругаться», — ответил он в прямом эфире.

А вот в Брянске и Орловской области решили включить отопление раньше положенного срока.

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