«90% людей будут ругаться»: Гладков — о начале отопительного сезона в Белгороде

Гладков прокомментировал просьбы начать отопительный сезон в Белгороде

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В Белгородской области жители с нетерпением ждут, когда в их домах появится тепло. Но произойдёт это, по всей видимости, нескоро. На что ориентируются власти при принятии решения о старте отопительного сезона, рассказал губернатор.