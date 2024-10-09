Осталось менее 30 человек: белгородцы покинули два села ещё до объявления расселения

Posted 9 октября, 06:35
Published 9 октября, 06:35
Modified 9 октября, 06:37
Updated 9 октября, 06:37
Вчера, 8 октября, стало известно, что въезд в ещё два белгородских села закрыли из-за неспокойной оперативной обстановки. Речь идёт о Петровке и Соловьёвке Белгородского района.
По данным на вечер вторника почти все жители этих населённых пунктов покинули свои дома ещё до объявления расселения.
«Практически все жители населённых пунктов уже выехали, в Петровке остались менее 30 человек», — сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.
По её словам, все жители Соловьёвки уже уехали из села.
Изначально в Петровке было зарегистрировано порядка 340 человек, а в Соловьёвке — более 30.
Напомним, что жители могут обратиться в региональное министерство соцзащиты и министерство строительства, чтобы узнать насчёт нового жилья и полагающихся им выплат.