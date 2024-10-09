Осталось менее 30 человек: белгородцы покинули два села ещё до объявления расселения

Почти все белгородцы выехали из двух сёл до объявления эвакуации

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Ещё до объявления расселения два села Белгородского района покинули почти все жители. В одном из них находится менее 10% жителей от прежнего количества. Подробности ТАСС сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.