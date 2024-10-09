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Posted 9 октября, 06:35

Published 9 октября, 06:35

Modified 9 октября, 06:37

Updated 9 октября, 06:37

Жителей двух сёл под Белгородом попросили уехать

Осталось менее 30 человек: белгородцы покинули два села ещё до объявления расселения

9 октября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Жителей двух сёл под Белгородом попросили уехать

Почти все белгородцы выехали из двух сёл до объявления эвакуации

Сюжет
Эвакуация
Ещё до объявления расселения два села Белгородского района покинули почти все жители. В одном из них находится менее 10% жителей от прежнего количества. Подробности ТАСС сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.

Вчера, 8 октября, стало известно, что въезд в ещё два белгородских села закрыли из-за неспокойной оперативной обстановки. Речь идёт о Петровке и Соловьёвке Белгородского района.

По данным на вечер вторника почти все жители этих населённых пунктов покинули свои дома ещё до объявления расселения.

«Практически все жители населённых пунктов уже выехали, в Петровке остались менее 30 человек», — сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.

По её словам, все жители Соловьёвки уже уехали из села.

Изначально в Петровке было зарегистрировано порядка 340 человек, а в Соловьёвке — более 30.

Напомним, что жители могут обратиться в региональное министерство соцзащиты и министерство строительства, чтобы узнать насчёт нового жилья и полагающихся им выплат.

Закрыли въезд ещё в два белгородских села: теперь Петровка и Соловьёвка
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