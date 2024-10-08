Закрыли въезд ещё в два белгородских села: теперь Петровка и Соловьёвка

Кроме того, вопрос оставшегося в домах имущества белгородцев также является одним из основных после закрытия населённых пунктов. Так, в конце августа закрыли другое село, Новотреповку в Валуйском городском округе. Недавно люди сообщили о случаях мародёрства. Собственников возмутило то, что попасть домой, чтобы забрать вещи им не разрешают, однако теперь имущество из их жилья выносят другие люди.