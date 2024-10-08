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Posted 8 октября, 17:45

Published 8 октября, 17:45

Modified 8 октября, 17:51

Updated 8 октября, 17:51

Закрытие населённого пункта

Закрыли въезд ещё в два белгородских села: теперь Петровка и Соловьёвка

8 октября 2024, 17:45
Фото: 1MI
Закрытие населённого пункта

Под Белгородом из-за опасной обстановки закрыли ещё два населённых пункта

Сюжет
Новости Белгорода
По решению оперативного штаба, чтобы обезопасить жителей, закрыли въезд в сёла Петровка и Соловьёвка Белгородского района. Белгородцы могут обратиться в министерства соцзащиты и строительства для получения единовременных выплат и информации о предоставлении жилья.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал видеозапись, в которой сообщил, что в соображениях безопасности и сохранения жизни мирных жителей Белгородской области въезд закрыли в ещё два населённых пункта. На этот раз — сёла Петровка и Соловьёвка Белгородского района. Решение об этом вынесли на собрании оперштаба.

Жители сёл могут обратиться в региональное министерство соцзащиты и в министерство строительство, чтобы узнать о получении единоразовых денежных выплат и нового жилья.

Кроме того, вопрос оставшегося в домах имущества белгородцев также является одним из основных после закрытия населённых пунктов. Так, в конце августа закрыли другое село, Новотреповку в Валуйском городском округе. Недавно люди сообщили о случаях мародёрства. Собственников возмутило то, что попасть домой, чтобы забрать вещи им не разрешают, однако теперь имущество из их жилья выносят другие люди.

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