Закрыли въезд ещё в два белгородских села: теперь Петровка и Соловьёвка

Posted 8 октября, 17:45
Published 8 октября, 17:45
Modified 8 октября, 17:51
Updated 8 октября, 17:51
В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал видеозапись, в которой сообщил, что в соображениях безопасности и сохранения жизни мирных жителей Белгородской области въезд закрыли в ещё два населённых пункта. На этот раз — сёла Петровка и Соловьёвка Белгородского района. Решение об этом вынесли на собрании оперштаба.
Жители сёл могут обратиться в региональное министерство соцзащиты и в министерство строительство, чтобы узнать о получении единоразовых денежных выплат и нового жилья.
Кроме того, вопрос оставшегося в домах имущества белгородцев также является одним из основных после закрытия населённых пунктов. Так, в конце августа закрыли другое село, Новотреповку в Валуйском городском округе. Недавно люди сообщили о случаях мародёрства. Собственников возмутило то, что попасть домой, чтобы забрать вещи им не разрешают, однако теперь имущество из их жилья выносят другие люди.