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Posted 8 октября, 13:51

Published 8 октября, 13:51

Modified 8 октября, 13:51

Updated 8 октября, 13:51

Неизвестные обносят пустующие дома в Новопетровке?

Людей не пускают, а чужое вывозят? Белгородцы жалуются на мародёров в закрытом селе

8 октября 2024, 13:51
Фото: 1MI
Неизвестные обносят пустующие дома в Новопетровке?

Уехавшие из закрытого села белгородцы пожаловались на мародёров

Сюжет
Приграничье
Об очередном случае мародёрства сообщили жители закрытого села в Валуйском округе. Местные жители утверждают, что неизвестные грабят их пустующие дома, а власти якобы ничего не предпринимают для защиты имущества. Что ответил глава муниципалитета?

Жители села Новопетровка Валуйского округа обратились с просьбой о помощи. Въезд в населённый пункт закрыли 19 августа. Местные жители в течение двух дней собрали необходимые вещи и покинули свои дома.

Сейчас, по словам белгородцев, дома грабят мародёры, а никакого контроля за сохранностью имущества не предусмотрели.

«Это что за беспредел? Почему никаких мер не принимается? Куда обращаться, почему нет управы на грабителей? Людей в село не пускают, а вывозить чужое можно из села свободно?» — пишут пользователи в соцсетях.

Подобные сообщения поступают не впервые. Похожую историю рассказывали жители шебекинского посёлка Красное. О «работе» мародёров говорили и в Грайворонском округе.

Глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил, что подобными вопросами занимаются представители военной полиции совместно с ОМВД. Министерство обороны РФ организовало в селе два блокпоста: на въезде и выезде из села Борки.

По всем фактам грабежей он порекомендовал обращаться на номер ЕДДС 112 или в дежурную часть полиции по номеру 102.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Грабеж#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Мародёры#Новопетровка#Военная полиция#Министерство обороны РФ
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