Людей не пускают, а чужое вывозят? Белгородцы жалуются на мародёров в закрытом селе

Posted 8 октября, 13:51
Published 8 октября, 13:51
Modified 8 октября, 13:51
Updated 8 октября, 13:51
Жители села Новопетровка Валуйского округа обратились с просьбой о помощи. Въезд в населённый пункт закрыли 19 августа. Местные жители в течение двух дней собрали необходимые вещи и покинули свои дома.
Сейчас, по словам белгородцев, дома грабят мародёры, а никакого контроля за сохранностью имущества не предусмотрели.
«Это что за беспредел? Почему никаких мер не принимается? Куда обращаться, почему нет управы на грабителей? Людей в село не пускают, а вывозить чужое можно из села свободно?» — пишут пользователи в соцсетях.
Подобные сообщения поступают не впервые. Похожую историю рассказывали жители шебекинского посёлка Красное. О «работе» мародёров говорили и в Грайворонском округе.
Глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил, что подобными вопросами занимаются представители военной полиции совместно с ОМВД. Министерство обороны РФ организовало в селе два блокпоста: на въезде и выезде из села Борки.
По всем фактам грабежей он порекомендовал обращаться на номер ЕДДС 112 или в дежурную часть полиции по номеру 102.