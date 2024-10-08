Людей не пускают, а чужое вывозят? Белгородцы жалуются на мародёров в закрытом селе

Уехавшие из закрытого села белгородцы пожаловались на мародёров

Сюжет Приграничье

Об очередном случае мародёрства сообщили жители закрытого села в Валуйском округе. Местные жители утверждают, что неизвестные грабят их пустующие дома, а власти якобы ничего не предпринимают для защиты имущества. Что ответил глава муниципалитета?