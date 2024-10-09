Людей услышали? В Белгороде назвали сроки начала отопительного сезона

Последние дни жители региона интересовались, когда в дома начнут подавать тепло. Тогда белгородцам отвечали, что средняя температура воздуха должна опуститься и задержаться на несколько дней на отметке ниже восьми градусов тепла. Однако решение, по всей видимости, городские власти поменяли.