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Posted 9 октября, 12:52

Published 9 октября, 12:52

Modified 9 октября, 14:15

Updated 9 октября, 14:15

В Белгороде готовы начать отопительный сезон

Людей услышали? В Белгороде назвали сроки начала отопительного сезона

9 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
В Белгороде готовы начать отопительный сезон

Отопление в школах и больницах Белгорода начнут запускать с 10 октября

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Новости Белгорода
В первую очередь тепло будут подавать в социальные объекты, а спустя четыре дня — в многоквартирные дома. Почему власти поменяли решение насчёт раннего включения отопления, неизвестно.

Последние дни жители региона интересовались, когда в дома начнут подавать тепло. Тогда белгородцам отвечали, что средняя температура воздуха должна опуститься и задержаться на несколько дней на отметке ниже восьми градусов тепла. Однако решение, по всей видимости, городские власти поменяли.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что уже с завтрашнего дня, 10 октября, отопление начнут включать в социальных объектах: школах, детских садах, больницах. А спустя четыре дня, 14 октября, батареи включат и в многоквартирных домах.

«Этот процесс будет организован по графику в течение нескольких дней. Затем на протяжении двух недель предстоят пуско-наладочные работы на внутридомовых системах. Их проведут специалисты жилищных и теплоснабжающих организаций», — добавил градоначальник.

Всего в Белгороде 1377 МКД с централизованной системой отопления. Жителей квартир с индивидуальным отоплением, которые зимой планируют выезжать из региона, попросили оставить ключи от квартиры у доверенных лиц на случай ЧП.

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