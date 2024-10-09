Людей услышали? В Белгороде назвали сроки начала отопительного сезона

Posted 9 октября, 12:52
Published 9 октября, 12:52
Modified 9 октября, 14:15
Updated 9 октября, 14:15
Последние дни жители региона интересовались, когда в дома начнут подавать тепло. Тогда белгородцам отвечали, что средняя температура воздуха должна опуститься и задержаться на несколько дней на отметке ниже восьми градусов тепла. Однако решение, по всей видимости, городские власти поменяли.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что уже с завтрашнего дня, 10 октября, отопление начнут включать в социальных объектах: школах, детских садах, больницах. А спустя четыре дня, 14 октября, батареи включат и в многоквартирных домах.
«Этот процесс будет организован по графику в течение нескольких дней. Затем на протяжении двух недель предстоят пуско-наладочные работы на внутридомовых системах. Их проведут специалисты жилищных и теплоснабжающих организаций», — добавил градоначальник.
Всего в Белгороде 1377 МКД с централизованной системой отопления. Жителей квартир с индивидуальным отоплением, которые зимой планируют выезжать из региона, попросили оставить ключи от квартиры у доверенных лиц на случай ЧП.