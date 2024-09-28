В Белгородской области за сутки при обстрелах ВСУ ранены шесть человек

После атаки БПЛА в Дубовом в детскую областную больницу самостоятельно обратилась 15-летняя девочка. У неё баротравма. Она и ещё двое пострадавших будут восстанавливаться амбулаторно. Восьмилетнюю девочку положили в больницу, она находится в удовлетворительном состоянии. В больницах Белгорода лечатся и двое пострадавших после атаки БПЛА на автобус в Ясных Зорях мужчин. Одного из них удалось спасти благодаря быстрой реакции семейной пары, которая довезла пострадавшего до Октябрьской ЦРБ.