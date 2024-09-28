В Белгородской области за сутки при обстрелах ВСУ ранены шесть человек

Posted 28 сентября, 06:52
Published 28 сентября, 06:52
Modified 28 сентября, 06:54
Updated 28 сентября, 06:54
Все раненые пострадали в Белгородском районе, где по Дубовому, Малиновке, Разумному, Журавлёвке, Нечаевке, Никольскому, Новой Нелидовке, Отрадному, Петровке, Таврово, Устинке и Ясным Зорям ВСУ выпустили 84 боеприпаса за семь обстрелов и 12 беспилотников, четыре из которых сбили системы ПВО.
После атаки БПЛА в Дубовом в детскую областную больницу самостоятельно обратилась 15-летняя девочка. У неё баротравма. Она и ещё двое пострадавших будут восстанавливаться амбулаторно. Восьмилетнюю девочку положили в больницу, она находится в удовлетворительном состоянии. В больницах Белгорода лечатся и двое пострадавших после атаки БПЛА на автобус в Ясных Зорях мужчин. Одного из них удалось спасти благодаря быстрой реакции семейной пары, которая довезла пострадавшего до Октябрьской ЦРБ.
В других районах области пострадавших за сутки не было. По населённым пунктам в Валуйском округе запустили шесть беспилотников и 13 боеприпасов. Четыре взрыва произошло в хуторе Шаховка Волоконовского района. 22 снаряда и семь беспилотников прилетели по Грайворонскому округу, четыре БПЛА удалось сбить. Шесть боеприпасов упало в районе села Колотиловка в Краснояружском районе.
По Шебекинскому округу выпустили 55 боеприпасов за 11 обстрелов. Атаковали и 11 беспилотниками, два из них сбиты в небе. Последствия были на сельхозпредприятии, где повреждены два зернохранилища, два здания — весовой и администрации, дорога и КамАЗ.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]