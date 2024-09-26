Подозрительный Лев, или Как в Белгороде ремонтируют МКД «после обстрелов»

Posted 26 сентября, 13:42
Published 26 сентября, 13:42
Modified 26 сентября, 13:44
Updated 26 сентября, 13:44
В Telegram редакции Бел.Ру написал некий Лев. Он рассказал, что проживает в Белгороде на проспекте Б.Хмельницкого, 175. В начале марта дом якобы пострадал от обстрелов и с тех пор люди живут без крыши.
По словам Льва, капремонт должен был завершиться в сентябре, но этого не произошло. Мужчина добавил, что крышу сняли и накрыли плёнкой. Из-за этого квартиры якобы затопило, а администрация никак не реагирует на происходящее.
Журналисты Бел.Ру попросила Льва оставить контактные данные для связи, но он отказался, сославшись на возможное преследование от тех, кто «украл деньги на ремонт». Но после недолгих раздумий согласился встретить журналиста возле дома и показать всё, что волнует людей.
Однако за полчаса до назначенного времени Лев вновь написал в Telegram и сообщил, что встретить журналиста не получится, так как он вынужден уехать в Воронеж на несколько дней — тёща умерла.
Несмотря на это мы всё же решили проверить, на самом ли деле крышу не ремонтируют. Приехав на место, мы пообщались с жителями. Они рассказали, что ремонт действительно проводят с лета, но жалоб у людей нет.
На месте работают строители, привозят материалы. Ремонтные работы проходят и на соседнем доме. Там также ремонтируют крышу.
Как обстоят дела с ремонтом домов на Богданке на сегодняшний день, смотрите на фото:
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