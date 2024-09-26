Пострадавших от сильнейшего обстрела Белгорода стало больше

ВСУ атаковали Белгородскую область 109 снарядами и 37 беспилотниками

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25 сентября в больницах скончались два человека, пострадавшие ранее при обстреле и атаке дрона. Кроме того, за помощью медиков обратился мужчина, попавший под обстрел Белгорода два дня назад. Также есть разрушения после вчерашних атак, подробности сообщили в оперштабе.

Пострадавшие Число пострадавших при обстреле Белгорода 24 сентября увеличилось. За помощью медиков обратился мужчина с минно-взрывной и баротравмой. От госпитализации он отказался. Таким образом, количество раненых мирных жителей во вторник выросло до шести. Ранения накануне получил и водитель в Волоконовском районе, чья «Газель» подверглась атаке дрона-камикадзе. Мужчину с осколочными ранениями осмотрели медики, после чего отправили долечиваться домой. Новые жертвы Накануне в больницах скончались два человека. От полученных травм умерла женщина, раненная ещё при обстреле Белгорода 16 сентября. Также скончался мужчина, пострадавший при атаке дрона 22 сентября. Разрушения Что же касается ударов, нанесённых по региону накануне, то всего по Белгородской области выпустили 109 боеприпасов и 37 беспилотников, 17 из которых удалось сбить. Атакам подверглись семь приграничных районов. В Шебекинском горокруге повреждены квартира, три частных дома и две машины. Разрушены две надворные постройки. В Волоконовском районе после атак БПЛА и обстрелов повреждены торговый объект, три легковушки и «Газель». В Белгородском районе под удар попали частный дом и три машины. Ещё четыре частных дома и четыре надворные постройки пострадали при атаках на Грайворонский горокруг. В Валуйском горокруге тем временем повреждения получила линия электропередачи. Ещё два района попали под удар ВСУ накануне: речь о Борисовском и Краснояружском районах. Однако в этом случае обошлось без пострадавших и разрушений.