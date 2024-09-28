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Posted 28 сентября, 06:18

Published 28 сентября, 06:18

Modified 28 сентября, 06:20

Updated 28 сентября, 06:20

Белгородца чудом спасли после атаки БПЛА на автобус

Буквально с того света спасли: раненный при атаке БПЛА выжил благодаря семейной паре

28 сентября 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney

Белгородца чудом спасли после атаки БПЛА на автобус

Сюжет
Приграничье
Вечером 27 сентября два человека получили ранения после атаки на автобус в Белгородском районе. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.Н

Недалеко от села Ясные Зори в Белгородском районе ВСУ атаковали автобус с помощью беспилотника. Ранения получили два человека. У одного мужчины — множественные осколочные ранения в руку и обе ноги, его доставили в горбольницу Белгорода.

Ещё один пострадавший получил ожоги лица, множественные осколочные ранения головы, а также перелом плеча. Его до Октябрьской ЦРБ довезла проезжавшая мимо семейная пара. Как рассказал утром губернатор Вячеслав Гладков, быстрая реакция этих людей помогла спасти человеку жизнь. Дальше он восстанавливаться продолжит в областной больнице. А спасшую его пару представят к награде.

«Я очень благодарен всем жителям Белгородской области, всем жителям приграничья за самоотверженность, за оперативность, за настоящее мужество и героизм. Обязательно наградим семейную пару. Скажем спасибо от лица всех жителей Белгородской области и, конечно, от лица близких чуть не погибшего человека», — отметил глава региона.
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Ясные зори#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#БПЛА#Белгородский райно
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