Буквально с того света спасли: раненный при атаке БПЛА выжил благодаря семейной паре

Ещё один пострадавший получил ожоги лица, множественные осколочные ранения головы, а также перелом плеча. Его до Октябрьской ЦРБ довезла проезжавшая мимо семейная пара. Как рассказал утром губернатор Вячеслав Гладков, быстрая реакция этих людей помогла спасти человеку жизнь. Дальше он восстанавливаться продолжит в областной больнице. А спасшую его пару представят к награде.