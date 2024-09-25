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Posted 25 сентября, 13:50

Published 25 сентября, 13:50

Modified 25 сентября, 13:53

Updated 25 сентября, 13:53

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Водитель «Газели» ранен после атаки дрона-камикадзе в Белгородской области

25 сентября 2024, 13:50
Фото: 1MI
Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области
Сюжет
Взрыв
Происшествие случилось в Волоконовском районе, мужчину везут в больницу. Кроме того, в Шебекино ещё один дрон упал и взорвался на парковке возле здания, есть разрушения.

Мужчина ранен в Волоконовском районе. Он был за рулём «Газели», когда машину атаковал дрон-камикадзе.

У пострадавшего — осколочные ранения лица, предплечья и бедра. Его везут в больницу в Валуйках.

Под удар ВСУ попал и город Шебекино. Там дрон упал и взорвался на парковке коммерческого объекта. Есть разрушения: их выявили в одной из квартир. Также осколками посекло машину. Ещё один автомобиль повреждён после прилёта снаряда.

Напомним, что сегодня в больнице скончалась женщина, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября. Ещё шесть человек ранены накануне при атаках на столицу региона и Шебекино.

В больнице скончалась женщина, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября
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