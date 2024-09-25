Водитель «Газели» ранен после атаки дрона-камикадзе в Белгородской области

Posted 25 сентября, 13:50
Published 25 сентября, 13:50
Modified 25 сентября, 13:53
Updated 25 сентября, 13:53
Мужчина ранен в Волоконовском районе. Он был за рулём «Газели», когда машину атаковал дрон-камикадзе.
У пострадавшего — осколочные ранения лица, предплечья и бедра. Его везут в больницу в Валуйках.
Под удар ВСУ попал и город Шебекино. Там дрон упал и взорвался на парковке коммерческого объекта. Есть разрушения: их выявили в одной из квартир. Также осколками посекло машину. Ещё один автомобиль повреждён после прилёта снаряда.
Напомним, что сегодня в больнице скончалась женщина, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября. Ещё шесть человек ранены накануне при атаках на столицу региона и Шебекино.