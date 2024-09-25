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Posted 25 сентября, 11:35

Published 25 сентября, 11:35

Modified 25 сентября, 11:38

Updated 25 сентября, 11:38

Последствия обстрела Белгорода 16 сентября

В больнице скончалась женщина, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября

25 сентября 2024, 11:35
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода 16 сентября
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Новости Белгорода
Губернатор сообщил о смерти женщины, которая была тяжело ранена во время сильного обстрела утром 16 сентября. Её доставили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии, медики больше недели пытались её спасти, но, к сожалению, сделать этого не удалось.

Пострадавшая при сильном обстреле Белгорода рано утром в понедельник, 16 сентября, скончалась в больнице. Больше недели врачи боролись за её жизнь, но ранения оказались слишком серьёзными, сообщил губернатор.

В тот день около 06:30 утра над областным центром прозвучало не менее десяти взрывов. Возникло несколько пожаров, было два прилёта — в многоквартирный и частный дома.

В результате атаки пострадали десять мирных жителей, среди которых был четырёхлетний мальчик. Двое из числа раненых находились в реанимации, одна женщина — в крайне тяжёлом состоянии. Состояние остальных медики оценивали как средней степени тяжести.

Двое — в реанимации: что происходит с раненными при вчерашнем обстреле белгородцами?
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