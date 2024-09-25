В больнице скончалась женщина, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября

Posted 25 сентября, 11:35
Published 25 сентября, 11:35
Modified 25 сентября, 11:38
Updated 25 сентября, 11:38
Пострадавшая при сильном обстреле Белгорода рано утром в понедельник, 16 сентября, скончалась в больнице. Больше недели врачи боролись за её жизнь, но ранения оказались слишком серьёзными, сообщил губернатор.
В тот день около 06:30 утра над областным центром прозвучало не менее десяти взрывов. Возникло несколько пожаров, было два прилёта — в многоквартирный и частный дома.
В результате атаки пострадали десять мирных жителей, среди которых был четырёхлетний мальчик. Двое из числа раненых находились в реанимации, одна женщина — в крайне тяжёлом состоянии. Состояние остальных медики оценивали как средней степени тяжести.