В больнице скончалась женщина, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября

Сюжет Новости Белгорода

Губернатор сообщил о смерти женщины, которая была тяжело ранена во время сильного обстрела утром 16 сентября. Её доставили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии, медики больше недели пытались её спасти, но, к сожалению, сделать этого не удалось.