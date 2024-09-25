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Posted 25 сентября, 06:37

Published 25 сентября, 06:37

Modified 25 сентября, 06:39

Updated 25 сентября, 06:39

Последствия вечернего обстрела Белгорода

Что известно о разрушениях после нескольких обстрелов Белгорода?

25 сентября 2024, 06:37
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия вечернего обстрела Белгорода

В Белгороде выросло число разрушений после обстрелов

Сюжет
Новости Белгорода
Город накануне попал под удар ВСУ дважды. Громко в Белгороде было и сегодня утром. Что известно о последствиях, рассказали в оперштабе.

Белгород 24 сентября дважды попал под обстрел. Число разрушений выросло по сравнению со вчерашней статистикой.

Так, повреждения есть в 75 частных домах и одной квартире. Разрушения выявлены в 14 надворных постройках. Повреждены 37 автомобилей, водопровод и линия газоснабжения.

Число пострадавших от обстрелов в Белгороде не изменилось — их пятеро. Четыре человека остаются в больницах, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Один пострадавший долечивается дома.

В первый раз Белгород попал под обстрел 24 сентября в районе 10:20. Тогда разрушения выявили в частном доме, также был повреждён автомобиль.

Второй раз Белгород оказался под ударом уже вечером. В результате сильнейшего обстрела пострадали люди, горели дома.

С обстрела началось и утро среды, 25 сентября. Однако информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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