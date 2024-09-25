Что известно о разрушениях после нескольких обстрелов Белгорода?

Posted 25 сентября, 06:37
Published 25 сентября, 06:37
Modified 25 сентября, 06:39
Updated 25 сентября, 06:39
Белгород 24 сентября дважды попал под обстрел. Число разрушений выросло по сравнению со вчерашней статистикой.
Так, повреждения есть в 75 частных домах и одной квартире. Разрушения выявлены в 14 надворных постройках. Повреждены 37 автомобилей, водопровод и линия газоснабжения.
Число пострадавших от обстрелов в Белгороде не изменилось — их пятеро. Четыре человека остаются в больницах, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Один пострадавший долечивается дома.
В первый раз Белгород попал под обстрел 24 сентября в районе 10:20. Тогда разрушения выявили в частном доме, также был повреждён автомобиль.
Второй раз Белгород оказался под ударом уже вечером. В результате сильнейшего обстрела пострадали люди, горели дома.
С обстрела началось и утро среды, 25 сентября. Однако информации о пострадавших и разрушениях не поступало.