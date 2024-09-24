Белгород попал под сильный обстрел, что известно о последствиях?

Posted 24 сентября, 18:03
Published 24 сентября, 18:03
Modified 24 сентября, 19:38
Updated 24 сентября, 19:38
Белгород и Белгородский район впервые за несколько дней попал под сильный обстрел ВСУ. На данный момент известно о четырёх пострадавших. В каком именно состоянии они находятся власти не сообщили.
В результате прямых попаданий снарядов загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Повреждения получили 23 частных дома, три хозпостройки и пять машин.
Основной удар пришёлся по Юго-Западному микрорайону. Сейчас там для местных жителей разворачивают ситуационный центр, где они смогут получить помощь, если их дома были разрушены или повреждёны.