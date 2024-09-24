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Posted 24 сентября, 18:03

Published 24 сентября, 18:03

Modified 24 сентября, 19:38

Updated 24 сентября, 19:38

Один из пожаров в Белгороде

Белгород попал под сильный обстрел, что известно о последствиях?

24 сентября 2024, 18:03
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Один из пожаров в Белгороде

В результате обстрела Белгорода загорелись четыре дома

Сюжет
Пожар
Вечером вторника ВСУ обстреляли Белгородскую область. Под ударом был областной центр и прилегающий район. Ранены как минимум четыре человека, возникло шесть пожаров, повреждены более 20 частных домов. Для жителей Юго-Западного микрорайона организовали ситуационный центр.

Белгород и Белгородский район впервые за несколько дней попал под сильный обстрел ВСУ. На данный момент известно о четырёх пострадавших. В каком именно состоянии они находятся власти не сообщили.

В результате прямых попаданий снарядов загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Повреждения получили 23 частных дома, три хозпостройки и пять машин.

Основной удар пришёлся по Юго-Западному микрорайону. Сейчас там для местных жителей разворачивают ситуационный центр, где они смогут получить помощь, если их дома были разрушены или повреждёны.

Раненых в результате атаки на Белгород больше, чем предполагалось
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