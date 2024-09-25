Белгородскую область атаковали 116 снарядами и 20 беспилотниками

Posted 25 сентября, 07:19
Published 25 сентября, 07:19
Modified 25 сентября, 07:19
Updated 25 сентября, 07:19
ВСУ 24 сентября атаковали Белгород и семь районов. Всего по региону выпущено 116 боеприпасов и 20 беспилотников, 11 из которых сбиты.
Ранены шесть мирных жителей, пятеро из них — в Белгороде. О последствиях атак на столицу региона сообщалось ранее.
Ещё один мирный житель пострадал в Шебекино. Он остаётся в больнице. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.
Разрушения в Шебекинском горокруге после обстрелов и атак БПЛА выявили в трёх частных домах, надворной постройке, социальном и торговом объектах. Повреждены машина, линии электро- и газоснабжения. Также пострадал корпус сельхозпредприятия.
Цех с/х предприятия попал под удар и в Белгородском районе. Кроме того, разрушения там выявили в частном доме, надворной постройке, соцобъекте. Повреждён легковой автомобиль.
В Волоконовском районе после атак ВСУ пострадали два соцобъекта и гараж.
В четырёх муниципалитетах последствий не выявили, хотя они тоже попали под удар. Речь о Борисовском и Краснояружском районах, Валуйском и Грайворонском горокругах.