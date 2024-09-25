Белгородскую область атаковали 116 снарядами и 20 беспилотниками

Под удар ВСУ за сутки попали Белгород и семь районов

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Ранены шесть человек, пятеро из них остаются в больницах. Есть разрушения не только в домах, но и на соцобъектах, сельхозпредприятиях, сообщили в оперштабе.