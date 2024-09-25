bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 07:19

Published 25 сентября, 07:19

Modified 25 сентября, 07:19

Updated 25 сентября, 07:19

Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ

Белгородскую область атаковали 116 снарядами и 20 беспилотниками

25 сентября 2024, 07:19
Фото: 1MI
Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ

Под удар ВСУ за сутки попали Белгород и семь районов

Сюжет
Новости Белгорода
Ранены шесть человек, пятеро из них остаются в больницах. Есть разрушения не только в домах, но и на соцобъектах, сельхозпредприятиях, сообщили в оперштабе.

ВСУ 24 сентября атаковали Белгород и семь районов. Всего по региону выпущено 116 боеприпасов и 20 беспилотников, 11 из которых сбиты.

Ранены шесть мирных жителей, пятеро из них — в Белгороде. О последствиях атак на столицу региона сообщалось ранее.

Ещё один мирный житель пострадал в Шебекино. Он остаётся в больнице. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Разрушения в Шебекинском горокруге после обстрелов и атак БПЛА выявили в трёх частных домах, надворной постройке, социальном и торговом объектах. Повреждены машина, линии электро- и газоснабжения. Также пострадал корпус сельхозпредприятия.

Цех с/х предприятия попал под удар и в Белгородском районе. Кроме того, разрушения там выявили в частном доме, надворной постройке, соцобъекте. Повреждён легковой автомобиль.

В Волоконовском районе после атак ВСУ пострадали два соцобъекта и гараж.

В четырёх муниципалитетах последствий не выявили, хотя они тоже попали под удар. Речь о Борисовском и Краснояружском районах, Валуйском и Грайворонском горокругах.

Что известно о разрушениях после нескольких обстрелов Белгорода?
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть человек пострадали за день при обстрелах Белгородской областиЕсть ли последствия утренних взрывов в Белгороде?Утро в Белгороде вновь выдалось громким: прозвучало несколько взрывов
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Новости Белгорода#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Популярное