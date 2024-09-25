Шесть человек пострадали за день при обстрелах Белгородской области

Posted 25 сентября, 06:26
Published 25 сентября, 06:26
Modified 25 сентября, 06:28
Updated 25 сентября, 06:28
Вчера, 24 сентября, Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Ранения получили шесть человек, пятеро из которых продолжают находиться в больницах.
Двоих детей и их маму с тяжёлыми ранениями, которые пострадали 23 сентября при обстреле Архангельского в Шебекинском горокруге, отправили в Москву на дальнейшее лечение. Там им окажут всю необходимую помощь.
При вчерашнем обстреле пострадал мирный житель Шебекино: его с контузией и осколочными ранениями мягких тканей отправили в областную клиническую больницу. Вечером же под огнём оказался Белгород: ранения получили пять человек, четверых из которых госпитализировали.
23 сентября в селе Архангельское Шебекинского округа погибли три человека: двое взрослых и 15-летняя девочка. Ещё четыре человека получили ранения. Среди них и два ребёнка, их матери оторвало стопы.