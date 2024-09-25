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Posted 25 сентября, 06:26

Published 25 сентября, 06:26

Modified 25 сентября, 06:28

Updated 25 сентября, 06:28

В больницах Белгорода остаются пять из шести пострадавших

Шесть человек пострадали за день при обстрелах Белгородской области

25 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI
В больницах Белгорода остаются пять из шести пострадавших
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Новости Белгорода
За вчерашний день под обстрелами пострадали шесть человек: один из них житель Шебекино, остальные — жители Белгорода. Пять человек остаются в больницах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера, 24 сентября, Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Ранения получили шесть человек, пятеро из которых продолжают находиться в больницах.

Двоих детей и их маму с тяжёлыми ранениями, которые пострадали 23 сентября при обстреле Архангельского в Шебекинском горокруге, отправили в Москву на дальнейшее лечение. Там им окажут всю необходимую помощь.

При вчерашнем обстреле пострадал мирный житель Шебекино: его с контузией и осколочными ранениями мягких тканей отправили в областную клиническую больницу. Вечером же под огнём оказался Белгород: ранения получили пять человек, четверых из которых госпитализировали.

23 сентября в селе Архангельское Шебекинского округа погибли три человека: двое взрослых и 15-летняя девочка. Ещё четыре человека получили ранения. Среди них и два ребёнка, их матери оторвало стопы.

Количество раненных при вечернем обстреле Белгорода вновь увеличилось
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