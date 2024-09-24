Пока над Белгородом раздаются новые взрывы, украинских военных судят за старые

Posted 24 сентября, 15:30
Published 24 сентября, 15:30
Modified 24 сентября, 15:30
Updated 24 сентября, 15:30
Утро 24 сентября в Белгородской области снова началось со взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.
За несколько минут до громких звуков по всей Белгородской области объявили ракетную опасность. Спустя время дали отбой, однако уже через несколько минут сирену запустили повторно. На этот раз обошлось без громких звуков.
Позже стали известны последствия. На подлёте к областному центру сбили одну воздушную цель. Из-за падения обломков в Белгороде повреждены кровля частного дома и автомобиль, загорелась сухая трава. В посёлке Северный Белгородского района пострадало остекление социального объекта.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело украинского командира ракетной бригады Фёдора Ярошевича, который в 2022 году отдавал приказы о нанесении ударов «Точкой-У» по Белгородской области. Его обвиняют в совершении ряда террористических актов (часть 3 статья 205 УК РФ).
В результате его действий погибли и пострадали мирные жители, а причинённый ущерб составил более 1,3 млрд рублей.
Ранее пожизненное заключение назначили другому украинскому командиру Дмитрию Храпачу, чья защита попытается обжаловать вынесенный судом приговор.
Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород», начиная с февраля 2023 года и заканчивая июлем 2024 года, получал крупные взятки от генерального директора подрядной организации. Общая сумма взяток составила 14 миллионов 600 тысяч рублей, хотя изначально они договаривались о передаче 27 миллионов 500 тысяч рублей.
Замдиректора обещал в обмен на взятки содействие в беспрепятственном приёме выполненных строительно-монтажных работ для нужд компании, подписании соответствующих актов и справок, а также в ускорении процесса их оплаты.
На него составили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В ходе предварительного расследования подозреваемый признал свою вину и стал сотрудничать со следственными органами.
Подозреваемого поместили под домашний арест, а на его имущество общей стоимостью более 28 миллионов рублей наложили арест. Вскоре материалы дела направят в суд для дальнейшего рассмотрения.