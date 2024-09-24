Пока над Белгородом раздаются новые взрывы, украинских военных судят за старые

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород», начиная с февраля 2023 года и заканчивая июлем 2024 года, получал крупные взятки от генерального директора подрядной организации. Общая сумма взяток составила 14 миллионов 600 тысяч рублей, хотя изначально они договаривались о передаче 27 миллионов 500 тысяч рублей.