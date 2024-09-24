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Posted 24 сентября, 08:52

Published 24 сентября, 08:52

Modified 24 сентября, 08:54

Updated 24 сентября, 08:54

В Белгороде в центральном парке появятся наземные и подвесные кормушки

В центральном парке Белгорода устанавливают кормушки, но для кого?

24 сентября 2024, 08:52
Фото: 1MI

В Белгороде в центральном парке появятся наземные и подвесные кормушки

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Эксклюзив
Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько кормушек установят в центральном парке Белгорода, для кого они и кто будет их пополнять.

В центральном парке Белгорода, где сейчас идёт реконструкция, установили кормушки для птиц и животных. Редакции Бел.Ру встретились два таких домика для животных с едой — а сколько их будет всего в общественном пространстве и кто сможет полакомиться вкусняшками из животных? Журналисты узнали в мэрии Белгорода.

Кормушки выглядят как жёлтые домики на опоре. Всего таких в парке появится восемь штук. Пять из них — наземные — уже установлены, а ещё три подвесных появятся позже.

Кормушки предназначены для птиц и белок, но ещё в центральном парке Белгорода обитают мелкие грызуны и ёжики, а из птиц: голуби, горлицы, воробьи, дятлы, дрозды, галки, стрижи и синицы. Будет ли мэрия пополнять кормушки — неизвестно. На соответствующий вопрос в администрации ответили, что это может делать каждый желающий, пока не понятно, входят ли чиновники в число желающих.

Отметим, что ещё сейчас в парке устанавливают летний кинотеатр. Редакция Бел.Ру уточнила у мэрии, когда закончится его монтаж — в ноябре 2024 года. Кажется, в последние тёплые дни этой осени кинотеатр «двери» свои открыть не успеет.

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#Алёна Мальцева#Животные#Парк#Кормушки#Эксклюзив#Белгород#Летний кинотеатр
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