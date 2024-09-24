В центральном парке Белгорода устанавливают кормушки, но для кого?

Кормушки предназначены для птиц и белок, но ещё в центральном парке Белгорода обитают мелкие грызуны и ёжики, а из птиц: голуби, горлицы, воробьи, дятлы, дрозды, галки, стрижи и синицы. Будет ли мэрия пополнять кормушки — неизвестно. На соответствующий вопрос в администрации ответили, что это может делать каждый желающий, пока не понятно, входят ли чиновники в число желающих.