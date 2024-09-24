В центральном парке Белгорода устанавливают кормушки, но для кого?

Posted 24 сентября, 08:52
Published 24 сентября, 08:52
Modified 24 сентября, 08:54
Updated 24 сентября, 08:54
В центральном парке Белгорода, где сейчас идёт реконструкция, установили кормушки для птиц и животных. Редакции Бел.Ру встретились два таких домика для животных с едой — а сколько их будет всего в общественном пространстве и кто сможет полакомиться вкусняшками из животных? Журналисты узнали в мэрии Белгорода.
Кормушки выглядят как жёлтые домики на опоре. Всего таких в парке появится восемь штук. Пять из них — наземные — уже установлены, а ещё три подвесных появятся позже.
Кормушки предназначены для птиц и белок, но ещё в центральном парке Белгорода обитают мелкие грызуны и ёжики, а из птиц: голуби, горлицы, воробьи, дятлы, дрозды, галки, стрижи и синицы. Будет ли мэрия пополнять кормушки — неизвестно. На соответствующий вопрос в администрации ответили, что это может делать каждый желающий, пока не понятно, входят ли чиновники в число желающих.
Отметим, что ещё сейчас в парке устанавливают летний кинотеатр. Редакция Бел.Ру уточнила у мэрии, когда закончится его монтаж — в ноябре 2024 года. Кажется, в последние тёплые дни этой осени кинотеатр «двери» свои открыть не успеет.