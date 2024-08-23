Многозадачность не только снижает продуктивность, но и повышает уровень стресса

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Выполнять сразу две задачи хорошо невозможно, считает доктор наук и старший научный сотрудник Microsoft Research Глория Марк. Более того, велика вероятность, что сделать получится меньше и хуже, чем если бы человек приступал к задачам по очереди.
Мозг способен концентрироваться только на одном занятии. Без особых проблем справляться с несколькими делами сразу возможно, если одно из них требует внимания, а остальные можно выполнять на автомате. Отличный пример — использование телефона во время ходьбы. Поэтому под многозадачностью понимается переключение внимания с одного дела на другое.
Попытка заставить мозг одновременно выполнять несколько энергозатратных задач способна ухудшить работоспособность и общее самочувствие. Человек будет не так внимателен и допустит больше ошибок. Например, согласно исследованиям, врачи чаще неправильно выписывают рецепты, если одновременно общаются с пациентом и печатают на компьютере.
Неврологи придумали специальный термин для обозначения времени, которое требуется человеческому организму, чтобы переориентироваться — «цена переключения». То есть, если вы потеряли концентрацию, вам понадобится некоторое время, чтобы обратно настроиться на выполнение задачи.
Кроме того, из-за подобных «переключений» растёт уровень стресса и повышается артериальное давление.
Специалисты рекомендуют по-возможности избегать многозадачности и обращаться к её противоположности — монозадачности. Сосредотачиваться на выполнении одного проекта, а к следующему приступать после завершения предыдущего. Естественный перерыв между заданиями в несколько минут перезагрузит мозг.
Чтобы быстрее отказаться от многозадачности, стоит убрать все способные отвлечь триггеры: выключить телефон, уведомления, звук.