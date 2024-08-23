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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Многозадачность не только снижает продуктивность, но и повышает уровень стресса

Многозадачность не только снижает продуктивность, но и повышает уровень стресса

23 августа 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты в области внимания и взаимодействия человека С компьютером считают, что культ многозадачности только снижает продуктивность и работоспособность. Почему иногда моно лучше, чем много, узнали корреспонденты «Новой Хакасии».

Выполнять сразу две задачи хорошо невозможно, считает доктор наук и старший научный сотрудник Microsoft Research Глория Марк. Более того, велика вероятность, что сделать получится меньше и хуже, чем если бы человек приступал к задачам по очереди.

Распылиться не получится

Мозг способен концентрироваться только на одном занятии. Без особых проблем справляться с несколькими делами сразу возможно, если одно из них требует внимания, а остальные можно выполнять на автомате. Отличный пример — использование телефона во время ходьбы. Поэтому под многозадачностью понимается переключение внимания с одного дела на другое.

Попытка заставить мозг одновременно выполнять несколько энергозатратных задач способна ухудшить работоспособность и общее самочувствие. Человек будет не так внимателен и допустит больше ошибок. Например, согласно исследованиям, врачи чаще неправильно выписывают рецепты, если одновременно общаются с пациентом и печатают на компьютере.

«Цена переключения»

Неврологи придумали специальный термин для обозначения времени, которое требуется человеческому организму, чтобы переориентироваться — «цена переключения». То есть, если вы потеряли концентрацию, вам понадобится некоторое время, чтобы обратно настроиться на выполнение задачи.

Кроме того, из-за подобных «переключений» растёт уровень стресса и повышается артериальное давление.

Моно лучше, чем много

Специалисты рекомендуют по-возможности избегать многозадачности и обращаться к её противоположности — монозадачности. Сосредотачиваться на выполнении одного проекта, а к следующему приступать после завершения предыдущего. Естественный перерыв между заданиями в несколько минут перезагрузит мозг.

Чтобы быстрее отказаться от многозадачности, стоит убрать все способные отвлечь триггеры: выключить телефон, уведомления, звук.

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#Валерия Колесникова#Общество#Многозадачность#Продуктивность#Неврология
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