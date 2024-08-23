Многозадачность не только снижает продуктивность, но и повышает уровень стресса

Мозг способен концентрироваться только на одном занятии. Без особых проблем справляться с несколькими делами сразу возможно, если одно из них требует внимания, а остальные можно выполнять на автомате. Отличный пример — использование телефона во время ходьбы. Поэтому под многозадачностью понимается переключение внимания с одного дела на другое.