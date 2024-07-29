bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Более 22 тысяч белгородцев трудоустроились через службы занятости

Более 3 тысяч белгородцев признаны безработными

29 июля 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney

Более 22 тысяч белгородцев трудоустроились через службы занятости

Каждый день белгородцы обращаются в Центр занятости за помощью в поиске подходящей работы. Благодаря специалистам службы трудоустроились уже более 22,5 тысячи жителей региона. Подробностям статистики поделились в министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области.
Сюжет
Работа

Региональный Центр занятости населения поделился статистикой трудоустройства за первую половину 2024 года. Всего за этот период в Центр обратилось 72 613 человек. Из них 26 344 попросили помочь в поиске подходящей работы, 22 624 человека смогли трудоустроиться.

В службу занятости населения Белгородской области за помощью в подборе кадров обратились 6239 работодателей. Они предложили более 89,5 тысячи вакансий.

Ежедневно в базе Центра занятости доступно около 30 тысяч предложений о работе. В основном это вакансии, связанные с рабочими профессиями.

За последние полгода 3428 человек в регионе получили статус безработных. В 2024 году максимальный размер пособия для них составляет 13 739 рублей.

В первые три месяца после получения статуса безработного человек получает 75% от своей зарплаты, если размер выплаты не превышает максимума. В следующие три месяца выплата составляет уже 60%, но не более 5370 рублей. Минимальный размер пособия — 1611 рублей.

Напомним, что за прошлый месяц в Белгородской области также смогли трудоустроиться в сферы медицины, образования и другие девять тысяч несовершеннолетних.

В июне 2024 года в Белгородской области трудоустроили 9 тысяч подростков
Узнать подробнее
Читайте также:
МРОТ плюс хорошая надбавка: сколько могут заработать белгородские подростки летом«Должны принять меры»: более 800 белгородских медработников уволилось с начала годаКурьеры, медики и учителя: кому ещё приходится работать сверхурочно в Белгороде?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Работа#Работодатели#Трудоустройство#Вакансии#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Безработные
Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
Сегодня, 13:55
Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»
Сегодня, 13:30
Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве
Сегодня, 11:37
Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Сегодня, 14:11
Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС
Сегодня, 11:27