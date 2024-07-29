Более 3 тысяч белгородцев признаны безработными

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Региональный Центр занятости населения поделился статистикой трудоустройства за первую половину 2024 года. Всего за этот период в Центр обратилось 72 613 человек. Из них 26 344 попросили помочь в поиске подходящей работы, 22 624 человека смогли трудоустроиться.
В службу занятости населения Белгородской области за помощью в подборе кадров обратились 6239 работодателей. Они предложили более 89,5 тысячи вакансий.
Ежедневно в базе Центра занятости доступно около 30 тысяч предложений о работе. В основном это вакансии, связанные с рабочими профессиями.
За последние полгода 3428 человек в регионе получили статус безработных. В 2024 году максимальный размер пособия для них составляет 13 739 рублей.
В первые три месяца после получения статуса безработного человек получает 75% от своей зарплаты, если размер выплаты не превышает максимума. В следующие три месяца выплата составляет уже 60%, но не более 5370 рублей. Минимальный размер пособия — 1611 рублей.
Напомним, что за прошлый месяц в Белгородской области также смогли трудоустроиться в сферы медицины, образования и другие девять тысяч несовершеннолетних.