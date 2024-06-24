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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Фастфуд

Исследование: заедание стресса нездоровой пищей может привести к ещё большей тревоге

24 июня 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Фастфуд

Жирная пища может привести к увеличению тревожности

К такому выводу пришли учёные из США. Они несколько дней кормили крыс едой с высоким содержанием жиров. Результаты показали связь между такой диетой и уровнем тревожности, пишет newia.ru.

Питание, богатое жирами, способно повлиять на состав кишечной микрофлоры, изменить поведенческие реакции и воздействовать на биохимические процессы в мозгу, что может привести к увеличению чувства беспокойства.

Исследование, проведённое в университете Колорадо, выявило, что у грызунов, которых кормили жирной пищей, наблюдалось уменьшение разнообразия кишечной флоры и увеличение активности генов, связанных с напряжением и тревожностью. Это указывает на то, что неправильные диетические привычки могут вызвать не только лишний вес, но и отрицательное влияние на психическое здоровье.

В период стресса многие из нас прибегают к нездоровому питанию в поисках утешения. Однако, как оказалось, такой подход может привести к обратному эффекту.

Рацион с высоким содержанием жиров может спровоцировать тревожное поведение. Вместе с тем жиры, содержащиеся в рыбе, оливковом масле и орехах, благоприятно влияют на мозг и могут компенсировать нежелательные последствия потребления вредной пищи.

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#Общество#Еда#Стресс#Тревожность#Жирная пища
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