Исследование: заедание стресса нездоровой пищей может привести к ещё большей тревоге

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Питание, богатое жирами, способно повлиять на состав кишечной микрофлоры, изменить поведенческие реакции и воздействовать на биохимические процессы в мозгу, что может привести к увеличению чувства беспокойства.
Исследование, проведённое в университете Колорадо, выявило, что у грызунов, которых кормили жирной пищей, наблюдалось уменьшение разнообразия кишечной флоры и увеличение активности генов, связанных с напряжением и тревожностью. Это указывает на то, что неправильные диетические привычки могут вызвать не только лишний вес, но и отрицательное влияние на психическое здоровье.
В период стресса многие из нас прибегают к нездоровому питанию в поисках утешения. Однако, как оказалось, такой подход может привести к обратному эффекту.
Рацион с высоким содержанием жиров может спровоцировать тревожное поведение. Вместе с тем жиры, содержащиеся в рыбе, оливковом масле и орехах, благоприятно влияют на мозг и могут компенсировать нежелательные последствия потребления вредной пищи.