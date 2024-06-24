Исследование: заедание стресса нездоровой пищей может привести к ещё большей тревоге

Исследование, проведённое в университете Колорадо, выявило, что у грызунов, которых кормили жирной пищей, наблюдалось уменьшение разнообразия кишечной флоры и увеличение активности генов, связанных с напряжением и тревожностью. Это указывает на то, что неправильные диетические привычки могут вызвать не только лишний вес, но и отрицательное влияние на психическое здоровье.