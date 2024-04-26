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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Учёные рассказали о взаимосвязи питания и здоровья мозга

Как питание влияет на здоровье мозга?

26 апреля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney

Учёные рассказали о взаимосвязи питания и здоровья мозга

В ходе исследования было выявлено, что люди, которые питаются сбалансированно, имеют высокие показатели по когнитивным функциям и количеству серого вещества в мозге. Подробностями поделилось издание newia.ru.

Более 180 тысяч человек приняли участие в исследовании биобанка Великобритании, где учёные анализировали взаимосвязь между пищевыми предпочтениями и различными физическими показателями, такими как биомаркеры, генетика, когнитивные функции и результаты визуализации мозга.

Информацию о пищевых привычках участников получали через онлайн-опрос, где продукты были разделены на 10 групп, включая мясные изделия, фрукты, алкогольные напитки и другие. Для анализа информации использовался искусственный интеллект.

Анализ пищевых привычек участников позволил выделить четыре типа питания:

  • первый тип характеризуется низким содержанием крахмала или его полным отсутствием;
  • второй — вегетарианский;
  • третий тип отличается высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки;
  • четвёртый — сбалансированный.

Результаты исследования показали, что у четвёртого подтипа были высокие показатели по когнитивным функциям и количеству серого вещества в мозге. Также у них были хорошие результаты по психическому здоровью. У тех, кто питается однообразно, показатели были ниже.

При снижении потребления сахара и жиров организм естественным образом начинает тяготеть к более полезным продуктам питания. Ведущий автор исследования, профессор Цзяньфэн Фэн из Уорикского университета, подчеркнул, что формирование предпочтений к здоровой пище должно начинаться с раннего детства. Сбалансированное и правильное питание напрямую влияет на физическое развитие и рост ребёнка.

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