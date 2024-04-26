Как питание влияет на здоровье мозга?

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Более 180 тысяч человек приняли участие в исследовании биобанка Великобритании, где учёные анализировали взаимосвязь между пищевыми предпочтениями и различными физическими показателями, такими как биомаркеры, генетика, когнитивные функции и результаты визуализации мозга.
Информацию о пищевых привычках участников получали через онлайн-опрос, где продукты были разделены на 10 групп, включая мясные изделия, фрукты, алкогольные напитки и другие. Для анализа информации использовался искусственный интеллект.
Анализ пищевых привычек участников позволил выделить четыре типа питания:
Результаты исследования показали, что у четвёртого подтипа были высокие показатели по когнитивным функциям и количеству серого вещества в мозге. Также у них были хорошие результаты по психическому здоровью. У тех, кто питается однообразно, показатели были ниже.
При снижении потребления сахара и жиров организм естественным образом начинает тяготеть к более полезным продуктам питания. Ведущий автор исследования, профессор Цзяньфэн Фэн из Уорикского университета, подчеркнул, что формирование предпочтений к здоровой пище должно начинаться с раннего детства. Сбалансированное и правильное питание напрямую влияет на физическое развитие и рост ребёнка.