Не хочется есть из-за стресса? Психолог дал советы

Первый метод — контроль дыхания — помогает справиться с кратковременным стрессом. Переход от поверхностного дыхания к глубокому позволяет всего за несколько минут успокоить нервную систему и работу кишечника. Для выполнения упражнения достаточно лечь на спину или сесть, положить одну руку на живот, другую на грудь и делать глубокие вдохи носом, а выдохи — через слегка сомкнутые губы. Этот метод эффективен как для успокоения нервов, так и для нормализации работы кишечника.