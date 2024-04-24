Не хочется есть из-за стресса? Психолог дал советы

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Стресс влияет на аппетит по-разному: одни люди начинают есть больше, особенно сладкого, а другие теряют желание есть. Это связано с действием разных гормонов. Стресс также может вызывать проблемы с пищеварением. Психолог советует не пропускать приёмы пищи даже при кратковременном стрессе и даёт рекомендации, как поддержать аппетит.
Первый метод — контроль дыхания — помогает справиться с кратковременным стрессом. Переход от поверхностного дыхания к глубокому позволяет всего за несколько минут успокоить нервную систему и работу кишечника. Для выполнения упражнения достаточно лечь на спину или сесть, положить одну руку на живот, другую на грудь и делать глубокие вдохи носом, а выдохи — через слегка сомкнутые губы. Этот метод эффективен как для успокоения нервов, так и для нормализации работы кишечника.
На случай стресса, когда нет сил готовить, стоит также иметь запас простой еды, например, йогуртов, курицы с рисом, крекеров или банановых коктейлей. Это поможет избежать голодания и поддержать организм в сложный период.
Особое внимание стоит уделить тому, чтобы не терять концентрацию во время еды. Перед тем, как приступить к перекусу, нужно отложить в сторону все гаджеты. Иначе это может привести к механическому поглощению пищи, что только ухудшит ситуацию и добавит к тревожным мыслям ещё и проблемы с желудком.