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Published Сегодня, 11:15

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Яйца

Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели с начала года

23 апреля 2024, 11:15
Фото: 1MI
Яйца

В Белгородской области подорожали сахар и огурцы и подешевели яйца и курятина

Журналисты Бел.Ру выяснили, что в сравнении с началом года в апреле в Белгородской области некоторые продукты подорожали. Например, сахар, огурцы, рыба, соль. Но есть позиции, которые стали дешевле. Среди них — яйца и курятина.

По информации областного правительства, в настоящее время в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входят следующие позиции:

  • говядина (кроме бескостного мяса);
  • свинина (кроме бескостного мяса);
  • баранина (кроме бескостного мяса);
  • куры охлаждённые и мороженые;
  • рыба мороженая неразделанная;
  • сельдь солёная;
  • масло сливочное;
  • масло подсолнечное;
  • маргарин;
  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности;
  • сметана;
  • творог;
  • сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие;
  • яйца куриные;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная;
  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов;
  • рис шлифованный;
  • пшено;
  • горох и фасоль;
  • вермишель;
  • картофель;
  • капуста белокочанная свежая;
  • морковь;
  • огурцы свежие;
  • лук репчатый;
  • яблоки;
  • печенье;
  • карамель;
  • чай чёрный байховый;
  • соль поваренная пищевая;
  • сухие приправы, специи.

В сравнении с началом года на 8 апреля некоторые продукты стали дешевле. Это куры охлаждённые и мороженые (-6,85%), масло подсолнечное (-6,10%), пшено (-4,27%), яйца куриные (-2,36%), чай чёрный байховый (-0,91%), горох и фасоль (-0,65%).

При этом большинство позиций из минимального набора продуктов подорожали. Например, огурцы свежие (0,42%), сельдь солёная (0,98%), карамель (0,98%), свинина (1,16%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (1,18%) и печенье (1,48%).

Также в список подорожавших продуктов вошли рис шлифованный (2,09%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (2,09%), творог (2,99%), сметана (3,09%), рыба мороженая неразделанная (3,55%), говядина (4,30%), соль (4,30%), картофель (4,30%), масло сливочное (5,66%).

А ещё подорожала мука пшеничная (5,70%), вермишель (6,20%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (6,56%), баранина (6,68%), маргарин (6,77%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (7,03%), сахар-песок (7,76%), яблоки (10,34%), лук репчатый (11,65%), морковь (24,96%) и капуста белокочанная (30,95%).

В региональном правительстве Бел.Ру сообщили, что основной причиной роста цен на товары является увеличение затрат производителей на сырьё и логистику. Также на увеличение цен оказывает влияние рост спроса со стороны потребителей и сезонный фактор.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Продукты питания#Новости Белгорода#Эксклюзив#Куры#Огурцы#Белгород#Маргарин
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