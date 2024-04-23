Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели с начала года

В Белгородской области подорожали сахар и огурцы и подешевели яйца и курятина

Журналисты Бел.Ру выяснили, что в сравнении с началом года в апреле в Белгородской области некоторые продукты подорожали. Например, сахар, огурцы, рыба, соль. Но есть позиции, которые стали дешевле. Среди них — яйца и курятина.

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