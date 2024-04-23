Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели с начала года

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По информации областного правительства, в настоящее время в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входят следующие позиции:
В сравнении с началом года на 8 апреля некоторые продукты стали дешевле. Это куры охлаждённые и мороженые (-6,85%), масло подсолнечное (-6,10%), пшено (-4,27%), яйца куриные (-2,36%), чай чёрный байховый (-0,91%), горох и фасоль (-0,65%).
При этом большинство позиций из минимального набора продуктов подорожали. Например, огурцы свежие (0,42%), сельдь солёная (0,98%), карамель (0,98%), свинина (1,16%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (1,18%) и печенье (1,48%).
Также в список подорожавших продуктов вошли рис шлифованный (2,09%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (2,09%), творог (2,99%), сметана (3,09%), рыба мороженая неразделанная (3,55%), говядина (4,30%), соль (4,30%), картофель (4,30%), масло сливочное (5,66%).
А ещё подорожала мука пшеничная (5,70%), вермишель (6,20%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (6,56%), баранина (6,68%), маргарин (6,77%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (7,03%), сахар-песок (7,76%), яблоки (10,34%), лук репчатый (11,65%), морковь (24,96%) и капуста белокочанная (30,95%).
В региональном правительстве Бел.Ру сообщили, что основной причиной роста цен на товары является увеличение затрат производителей на сырьё и логистику. Также на увеличение цен оказывает влияние рост спроса со стороны потребителей и сезонный фактор.