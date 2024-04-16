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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Сливочное масло

Врач перечислила восемь жирных продуктов, полезных даже для худеющих

16 апреля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Сливочное масло

Медик назвала полезные калорийные продукты

Эти продукты необходимы для поддержания здорового рациона. Подробности рассказывают «Новые известия».

По словам доктора диетологии Евгении Оганезовой, диеты и продукты с маркировкой «0 калорий» могут быть вредны как для тех, кто хочет похудеть, так и для всех остальных. Такие продукты нередко являются всего лишь маркетинговым ходом или модным трендом, пишет издание.

В некоторые соки добавляют ещё больше сахара, чем в газированную сладкую воду. А в обезжиренные продукты добавляют сахар для улучшения вкусовых качеств. Специалисты рекомендуют читать состав, даже если на упаковке указано «0 калорий».

Врач советует добавлять в рацион некоторые жирные виды продуктов, которые будут полезны для организма. Речь идёт о следующих продуктах: подсолнечное масло, печень трески, пармезан, макадамия, арахисовое масло, кокосовое масло, сливочное масло и кунжут. Но увлекаться этими продуктами не стоит, всё должно быть в меру.

А вот от чего действительно стоит отказаться при желании похудеть, так это от газированных напитков, соков с добавлением сахаров, алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, сладостей и выпечки.

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#Алина Харина#Общество#Продукты#Питание#Похудение#Калорийные продукты
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