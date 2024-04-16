Врач перечислила восемь жирных продуктов, полезных даже для худеющих

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По словам доктора диетологии Евгении Оганезовой, диеты и продукты с маркировкой «0 калорий» могут быть вредны как для тех, кто хочет похудеть, так и для всех остальных. Такие продукты нередко являются всего лишь маркетинговым ходом или модным трендом, пишет издание.
В некоторые соки добавляют ещё больше сахара, чем в газированную сладкую воду. А в обезжиренные продукты добавляют сахар для улучшения вкусовых качеств. Специалисты рекомендуют читать состав, даже если на упаковке указано «0 калорий».
Врач советует добавлять в рацион некоторые жирные виды продуктов, которые будут полезны для организма. Речь идёт о следующих продуктах: подсолнечное масло, печень трески, пармезан, макадамия, арахисовое масло, кокосовое масло, сливочное масло и кунжут. Но увлекаться этими продуктами не стоит, всё должно быть в меру.
А вот от чего действительно стоит отказаться при желании похудеть, так это от газированных напитков, соков с добавлением сахаров, алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, сладостей и выпечки.