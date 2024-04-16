Врач перечислила восемь жирных продуктов, полезных даже для худеющих

По словам доктора диетологии Евгении Оганезовой, диеты и продукты с маркировкой «0 калорий» могут быть вредны как для тех, кто хочет похудеть, так и для всех остальных. Такие продукты нередко являются всего лишь маркетинговым ходом или модным трендом, пишет издание.