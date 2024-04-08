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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:43

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Цветная капуста

Цветная капуста, свёкла, бананы, петрушка: какие продукты стоит купить в апреле

8 апреля 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney
Цветная капуста

В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты стоит включить в апрельский рацион

В меню рекомендуют добавить морковь, редис, редьку. Из фруктов стоит обратить внимание на яблоки, из зелени — на мяту. Эти продукты помогут уберечь организм от недостатка витаминов и весенней депрессии, заявили в Роспотребнадзоре.

Природа в апреле уже пробуждается после зимнего сна, поэтому важно пересмотреть свой рацион и защитить организм от возможных заболеваний, стресса и весенней депрессии. В этом могут помочь быть сезонные продукты.

В этот период Ростпотребнадзор рекомендует включить в своей рацион следующий перечень овощей:

  • молодая белокочанная и цветная капуста;

  • лук-порей;

  • морковь;

  • ревень;

  • редис и редька;

  • свёкла;

  • листовой цикорий;

  • фенхель.

Среди фруктов стоит обратить внимание на бананы, цитрусовые и яблоки. Также не стоит забывать о зелени. В апреле стоит купить:

  • водяной кресс и кресс-салат;
  • зелёный лук и шнитт-лук;
  • мяту;
  • петрушку;
  • листовой салат и салат радиккио;
  • черемшу;
  • шпинат и щавель.

Перечисленные продукты могут стать надёжными союзниками в сохранении витаминного баланса.

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