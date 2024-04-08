Цветная капуста, свёкла, бананы, петрушка: какие продукты стоит купить в апреле

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Природа в апреле уже пробуждается после зимнего сна, поэтому важно пересмотреть свой рацион и защитить организм от возможных заболеваний, стресса и весенней депрессии. В этом могут помочь быть сезонные продукты.
В этот период Ростпотребнадзор рекомендует включить в своей рацион следующий перечень овощей:
молодая белокочанная и цветная капуста;
лук-порей;
морковь;
ревень;
редис и редька;
свёкла;
листовой цикорий;
Среди фруктов стоит обратить внимание на бананы, цитрусовые и яблоки. Также не стоит забывать о зелени. В апреле стоит купить:
Перечисленные продукты могут стать надёжными союзниками в сохранении витаминного баланса.