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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Свёкла

Огурец и свёкла: какие продукты помогут продлить красоту и молодость?

1 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Свёкла

Белгородцам рассказали, какие продукты благотворно влияют на кровь и сосуды

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие продукты смогут продлить красоту и молодость, а также очистить лимфу и оказать противовоспалительный эффект. Советы эксперта перечисляет издание «УтроNews».

Сразу несколько проблем помогут решить некоторые продукты: например, на долгое время сохранить красоту и молодость, оказать противовоспалительный эффект, очистить лимфу и благотворно повлиять на сосуды и кровь.

В число таких продуктов вошли свёкла, гранаты и грейпфруты, которые улучшают кровоток и снижают отёчность, а также сельдерей и огурцы.

Несмотря на плюсы, эти продукты имеют противопоказания, поэтому перед их употреблением следует проконсультироваться с врачом.

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#Общество#Здоровье#Продукты#Эндокринолог#Сосуды#Александра Склярова
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