Огурец и свёкла: какие продукты помогут продлить красоту и молодость?

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сразу несколько проблем помогут решить некоторые продукты: например, на долгое время сохранить красоту и молодость, оказать противовоспалительный эффект, очистить лимфу и благотворно повлиять на сосуды и кровь.
В число таких продуктов вошли свёкла, гранаты и грейпфруты, которые улучшают кровоток и снижают отёчность, а также сельдерей и огурцы.
Несмотря на плюсы, эти продукты имеют противопоказания, поэтому перед их употреблением следует проконсультироваться с врачом.