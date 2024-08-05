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Белгородцев зовут проверить сосудистый возраст и сравнить его с паспортным
5 августа, 14:32
Огурец и свёкла: какие продукты помогут продлить красоту и молодость?
Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие продукты смогут продлить красоту и молодость, а также очистить лимфу и оказать противовоспалительный эффект. Советы эксперта перечисляет издание «УтроNews».
1 апреля, 13:13
2021
Варикоз, атеросклероз, тромбоз: врач дал советы, как сберечь сосуды
Если спросить любого из нас, какой орган у человека главный, большинство ответит, что это мозг и сердце. Однако мозг и сердце не могут работать без сосудов.
16 апреля 2021, 05:20

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