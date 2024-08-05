bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Белгородцы смогут узнать сосудистый возраст, а также научатся измерять давление

Белгородцев зовут проверить сосудистый возраст и сравнить его с паспортным

5 августа 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы смогут узнать сосудистый возраст, а также научатся измерять давление

Белгородцы смогут бесплатно проверить здоровье сосудов

Жителей столицы региона приглашают проверить здоровье сосудов и сердца в поликлинику № 1. Бесплатный приём у врача, мастер-класс и викторина состоятся 9 августа с восьми утра до 15:30. Подробности сообщили в минздраве региона.

В пятницу, 9 августа, белгородцев приглашают бесплатно проверить сосуды и получить профессиональную консультацию от врача. Также для пациентов устроят мастер-класс по правильной методике измерения артериального давления.

Оба этих мероприятия можно будет посетить с 08:00 до 15:30 в поликлиническом отделении № 1 по Белгородскому проспекту, 95а. Кроме того, с 11:00 до 11:30 в медучреждении проведут викторину о здоровье.

Врачи же в 13:30 смогут посетить лекцию доктора медицинских наук и профессора кафедры госпитальной терапии БелГУ по теме «Артериальная гипертония и здоровье сердца».

Общение, головоломки и здоровый сон помогут для профилактики болезни Альцгеймера
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре растения, которые нужно поставить в комнате для крепкого и здорового снаОжог от солнца и переохлаждение? Как не нажить проблем для здоровья на пляжеОрганизаторы «Здорового общества — 2024» назвали участников деловой программы
#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Новости Белгорода#Касается каждого#Поликлиника#Белгород#Сердце#Сосуды
Подпишитесь
Беспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены
Сегодня, 14:42
Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
Сегодня, 08:01
Представитель ВСУ заявил, что Запад разрешил бить американскими ракетами по Белгороду
Сегодня, 10:01
Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?
Сегодня, 12:41
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность
Сегодня, 08:19
В Белгородской области меньше «смертей от отчаяния», чем в других регионах Черноземья
Сегодня, 13:13