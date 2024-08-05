Белгородцев зовут проверить сосудистый возраст и сравнить его с паспортным

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В пятницу, 9 августа, белгородцев приглашают бесплатно проверить сосуды и получить профессиональную консультацию от врача. Также для пациентов устроят мастер-класс по правильной методике измерения артериального давления.
Оба этих мероприятия можно будет посетить с 08:00 до 15:30 в поликлиническом отделении № 1 по Белгородскому проспекту, 95а. Кроме того, с 11:00 до 11:30 в медучреждении проведут викторину о здоровье.
Врачи же в 13:30 смогут посетить лекцию доктора медицинских наук и профессора кафедры госпитальной терапии БелГУ по теме «Артериальная гипертония и здоровье сердца».