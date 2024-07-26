Ожог от солнца и переохлаждение? Как не нажить проблем для здоровья на пляже

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Ультрафиолетовое излучение опасно для человека, но и полезно одновременно. Излучение может стимулировать выработку витамина D, гормона серотонина, он же гормон счастья, а также выработку иммунитета.
Журналистка Бел.Ру поговорила с семейным врачом Артёмом Бондаренко о том, как вести себя на пляже.
Солнечные лучи могут вызвать ожоги, преждевременное старение, развитие рака кожи и меланомы. Международное агентство по изучению рака внесло солнечную радиацию в число факторов с доказанными канцерогенными свойствами.
Прямое воздействие солнечных лучей может привести к повышению риска развития катаракты, фотокератита и фотоконъюнктивита.
Пляжи лучше посещать в благоприятный период с 8:00 до 10:00. День лучше выбирать не слишком жаркий, особенно если отдыхать вы планируете с детьми. Перед выходом необходимо проверить УФ-индекс в прогнозе погоды. Если он высокий, от трёх, даже с утра, то от пляжа стоит отказаться.
Использовать солнцезащитные крема, очки и головные уборы. Одежда должна быть лёгкая, дышащая и из натуральных материалов.
У детей не завершены механизмы терморегуляции, поэтому за ними на солнце и в воде следить надо тщательнее. Время посещения пляжа такое же, с 8:00 до 10:00 утра, но важно и следить за температурой воздуха — во время посещения пляжа с детьми она должна быть не ниже 21 градуса тепла.
В воде за один раз находиться можно не более 10 минут. Но не все дети могут выдержать и такое время — всегда необходимо следить за состоянием ребёнка.
«То есть, если видите, что дети сильно замерзают: дрожат сильно, ручки синеют, тем более судороги. Судороги — это уже признак того, что переохлаждение идёт организма. То нужно, конечно, время сокращать», — говорит врач.
Кремы с SPF (аббревиатура названия Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца) бывают разные по фактору защиты и по типу: для жирной и сухой кожи. Факторы защиты нужно выбирать по своему фототипу кожи и УФ-индексу, чем он выше — тем выше должен быть фактор защиты.
При SPF-50 считается, что ультрафиолет не проходит в 98% случаев, при SPF-30 — в 97%, при SPF-15 блокируется уже 93% ультрафиолетовых лучей.
Важно подобрать крем и под тип кожи. Для сухой — с увлажняющими или смягчающими свойствами, для чувствительной кожи — гипоаллергенные или успокаивающие. Для жирной кожи необходимо использовать крема лёгкой текстуры с матирующим эффектом.
Наносить крем рекомендуется за 30 минут до выхода на улицу и на все участки кожи, которые подвергаются солнечному облучению. Обновлять крем нужно каждые два часа, после купания или избыточного потения.
На каждый квадратный сантиметр кожи необходимо примерно два миллиграмма средства. На всё туловище это одна чайная ложка крема, на руки — ½, голова и шея — тоже ½, на ноги — целую чайную ложку.
Важно помнить, что смывается солнцезащитный крем специальными средствами.
Помимо солнцезащитного крема, важно использовать также к одежде и аксессуары. Головной убор с широкими полями, который защитит от солнца лицо и уши. Хлопковая одежда, которая закроет тело от солнца, но пропускает влагу и воздух, то есть обеспечивает вентиляцию.
О глазах тоже важно помнить. Смотреть на солнце нельзя даже с закрытыми веками. Для защиты органов зрения необходимо использовать очки. Желательно с маркировкой УВ-400 и светопропускаемостью 3 или 4. Такие очки обеспечивают полную защиту от ультрафиолетового спектра длиной волны до 400 нанометров.
«Это защищает сетчатку, органы зрения, обеспечивает профилактику катаракты, то есть, помутнения хрусталика, и уменьшает переутомление от солнечного света», — уточняет доктор.
Чтобы загореть, но не получить солнечных ожогов, важно соблюдать некоторые советы. Следует загорать поэтапно, увеличивая время нахождения под солнечными лучами на 10-15 минут. Каждый день проводить на пляже не рекомендуется — нужно организовывать и дни отдыха.
В период высокой солнечной активности, с 11:00 до 16:00, под открытым солнцем лучше не находиться ни взрослым, ни детям. В слишком жаркую погоду на пляж лучше не ходить.
Первые признаки солнечного ожога — покраснение, неприятные ощущения и жжение.
Конечно, не стоит брать продукты, которые не могут храниться вне холодильника. Можно фрукты, овощи, хлеб и выпечку, печенья, снеки, батончики, чипсы, сухофрукты, орехи и напитки.
Напитки желательно брать натуральные: соки, компоты, морсы. И, конечно, обычную воду.