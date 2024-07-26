Ожог от солнца и переохлаждение? Как не нажить проблем для здоровья на пляже

Лето и пляж — синонимы. Лежать на песке или гальке, посматривая на солнце, приятно, полезно, но во всём есть подвох. Так и с солнечными ваннами, а особенно на продолжительное время. Как не заработать проблем из-за ультрафиолета и уйти с пляжа счастливым — Бел.Ру поговорили с врачом.

Чем опасно воздействие солнечных лучей? Как избежать вредного воздействия солнца на пляже? А как ходить на пляж с детьми? Как выбрать солнцезащитный крем? Как пользоваться солнцезащитным кремом? Как защитить от ультрафиолета глаза? Красивый загар без ожогов существует? Что взять с собой на пляж перекусить?

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