Организаторы «Здорового общества — 2024» назвали участников деловой программы

Вопросы сбережения здоровья населения — одно из приоритетных направлений политики государства и ключевой фактор социального и экономического развития России. Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, данные вопросы требуют комплексного подхода, включающего в себя создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни, улучшения качества жизни граждан и ее продолжительности, а также профилактики развития различных заболеваний. При этом речь идет не только о физическом, но и о психологическом, социальном и эмоциональном здоровье населения. Все эти аспекты будут затронуты в ходе дискуссий «Здорового общества», пишут newsnn.ru.