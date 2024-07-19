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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Организаторы «Здорового общества — 2024» назвали участников деловой программы

Организаторы «Здорового общества — 2024» назвали участников деловой программы

19 июля 2024, 13:03
Фото: Росконгресс
Стали известны имена участников дискуссий форума «Здоровое общество — 2024». С перечнем экспертов и деловой программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

В этом году событие будет проходить 24 и 25 июля. Участники соберутся на площадке кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» в Москве. Официальным информпартнером форума выступает медиахолдинг 1MI.

Вопросы сбережения здоровья населения — одно из приоритетных направлений политики государства и ключевой фактор социального и экономического развития России. Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, данные вопросы требуют комплексного подхода, включающего в себя создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни, улучшения качества жизни граждан и ее продолжительности, а также профилактики развития различных заболеваний. При этом речь идет не только о физическом, но и о психологическом, социальном и эмоциональном здоровье населения. Все эти аспекты будут затронуты в ходе дискуссий «Здорового общества», пишут newsnn.ru.

Михаил Мурашко выступит одним из экспертов форума. Участниками дискуссий также станут заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос. В качестве спикеров приглашены руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. В мероприятиях деловой программы организаторы задействуют также заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерину Приезжеву, руководителя центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД» Елену Жидкову и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

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