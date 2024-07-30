Четыре растения, которые нужно поставить в комнате для крепкого и здорового сна

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Комнатные растения могут улучшить качество воздуха в помещении, наполнить его приятными ароматами. В этом списке представлены растения, которые эксперты настоятельно рекомендуют разместить в спальне.
Одним из таких растений является сансевиерия, известная как «тёщин язык». Это растение не требует особого ухода, может долго обходиться без полива, выдерживает сквозняки и прямые солнечные лучи. Листья сансевиерии плотные и жёсткие, их красивая рябая окраска делает цветок не только украшением комнаты, но и отличным очистителем воздуха от различных вредных веществ.
Лаванда — ещё одно растение, способное создать приятный аромат в комнате. Её свежие цветы можно держать на подоконнике или использовать в сухом виде для букетов. Лаванда благоприятно влияет на психическое состояние, снижает уровень тревожности во время сна и помогает проснуться отдохнувшим и позитивно настроенным.
Алоказия с широкими листьями станет настоящим украшением спальни. Это растение поглощает загрязнённый воздух и выделяет кислород и фитонциды, однако нуждается в защите от прямых солнечных лучей.
Сциндапсус является лидером по очищению воздуха от вредных веществ, таких как ПВХ и бетон. Рекомендуется размещать его на северной стороне окна, избегая прямых солнечных лучей. Необходимо помнить, что сок этого растения ядовит, поэтому следите за тем, чтобы оно было недоступно для детей и животных.