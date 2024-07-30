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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Четыре растения, которые нужно поставить в комнате для крепкого и здорового сна

Четыре растения, которые нужно поставить в комнате для крепкого и здорового сна

30 июля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Воздух в спальне должен всегда быть свежим и чистым, чтобы обеспечить здоровый и крепкий сон. Растения, которые мы расставляем на подоконнике или возле кровати, могут сыграть немаловажную роль этом. Список из четырёх растений, на которые стоит обратить внимание, публикует newia.ru.

Комнатные растения могут улучшить качество воздуха в помещении, наполнить его приятными ароматами. В этом списке представлены растения, которые эксперты настоятельно рекомендуют разместить в спальне.

Одним из таких растений является сансевиерия, известная как «тёщин язык». Это растение не требует особого ухода, может долго обходиться без полива, выдерживает сквозняки и прямые солнечные лучи. Листья сансевиерии плотные и жёсткие, их красивая рябая окраска делает цветок не только украшением комнаты, но и отличным очистителем воздуха от различных вредных веществ.

Лаванда — ещё одно растение, способное создать приятный аромат в комнате. Её свежие цветы можно держать на подоконнике или использовать в сухом виде для букетов. Лаванда благоприятно влияет на психическое состояние, снижает уровень тревожности во время сна и помогает проснуться отдохнувшим и позитивно настроенным.

Алоказия с широкими листьями станет настоящим украшением спальни. Это растение поглощает загрязнённый воздух и выделяет кислород и фитонциды, однако нуждается в защите от прямых солнечных лучей.

Сциндапсус является лидером по очищению воздуха от вредных веществ, таких как ПВХ и бетон. Рекомендуется размещать его на северной стороне окна, избегая прямых солнечных лучей. Необходимо помнить, что сок этого растения ядовит, поэтому следите за тем, чтобы оно было недоступно для детей и животных.

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#Общество#Сон#Комнатные растения#Спальня
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