Страшилка для дачников или реальная угроза наказания? Запрещены ли мята и шалфей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Представители информагентства пообщались со старшим преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольгой Чириковой и узнали, за какую зелень дачникам может грозить наказание.
Речь идёт о таких растениях, как шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зелёная, овёс пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.
Ольга Чирикова рассказала, что за выращивание борщевика накладывают штраф от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от вида лица. Для должностных лиц санкции, конечно же, выше, чем для простых граждан. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, предполагают штрафы от 15 до 20 тысяч рублей.
«А вот за психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. В этот перечень (запрещённых растений — ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овёс пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный», — приводит цитату эксперта издание.
Сомнения в этом списке может вызвать как минимум полевая мята. В цитате она приравнивается к психотропным и наркотическим веществам. Однако, если изучить документ правительства РФ, можно увидеть, что мята полевая относится к многолетним сорным растениям, а не к наркотическим.
Это же подтверждает и опрошенный RT юрист Иван Соловьёв. По его словам, мята может рассматриваться как сорняковое растение, за что можно получить предупреждение или штраф. Однако для наступления уголовной ответственности выращивать её нужно будет «в промышленных масштабах».
Ранее в список запрещённых добавили ещё одно растение — ипомею трёхцветную. Бел.Ру поговорило с экспертом и узнало, чем опасен этот цветок.