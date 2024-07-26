Страшилка для дачников или реальная угроза наказания? Запрещены ли мята и шалфей

Ольга Чирикова рассказала, что за выращивание борщевика накладывают штраф от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от вида лица. Для должностных лиц санкции, конечно же, выше, чем для простых граждан. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, предполагают штрафы от 15 до 20 тысяч рублей.